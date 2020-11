Neheimer Konstrukteur sieht Marken-Maske als Geschäftsidee

Neue Situationen eröffnen neue Märkte: Der Neheimer Konstrukteur Dietmar Emde wechselte in Zeiten der Pandemie seine Branche und setzt nun gezielt auf das Entwickeln von stylischen Masken gegen das Corona-Virus mit austauschbaren Filtern. Die Eigenentwicklung soll auch nach dem Ende der Pandemie für ihn und seine in Hüsten ansässige Firma Deep GmbH eine zukunftsfähige Geschäftsgrundlage sein.

Ursprünglich in Waffenbranche

Sein Kerngeschäft war ein anderes: Der 65-jährige Dietmar Emde war 17 Jahre lang beim Bergheimer Waffenhersteller Umarex - zuletzt als Entwicklungsleiter - tätig, ehe er in die Selbstständigkeit strebte. Zusammen mit Partnern gründete er die Firma German Sport Guns (GSG) und war dort bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2017 auch Geschäftsführer.

Er gründete die Firma Dietmar Ende Engeneering und im Februar 2018 die Firma Deep. Seitdem plant und konstruiert er nicht nur, sondern lässt auf Basis seiner Konstruktionen auch produzieren. Das Geschäftswelt war zunächst der zunehmend schwierigere Waffenmarkt. „Dann kam die Coronakrise und ich stand praktisch auf Null“, erzählt Dietmar Emde.

Markt sondiert

Er reagierte, wollte sich unabhängig vom Waffengeschäft machen, das er - wie er sagt - weniger aus Interesse an Waffen als vielmehr an deren spannender Konstruktion und Mechanik betrieben habe. Dietmar Emde sondierte im Frühjahr den Markt, stellte fest, dass Ausrüstungsgegenstände fehlen, schaute sich die gängigen Maskentypen an und prüfte, inwiefern er von Förderungen profitieren könne. Seine Vergangenheit im Waffengeschäft machte ihm dies allerdings nicht leicht.

„Ich hatte eine neue Idee und wollte eine Marke entwickeln“, so Dietmar Emde. Er probierte diverse Masken aus, beklagte Nässe im Mundbereich, beschlagene Brillen und Mängel bei der Hygiene durch das ständige Anfassen der Filterelemente an den Masken. „Es musste etwas geben, was auseinanderbaubar und zu reinigen ist und lediglich den Austausch des Filterpapiers nötig macht“, so seine Idee.

Technische Lösung gesucht

Und so machte er sich an die Arbeit und konstruierte. So wie es auch bei anderen Fragestellungen - außerhalb des Waffengeschäfts - immer sein Job war: Eine technische Lösung für eine Aufgabenstellung zu finden. So wie kürzlich auch bei einer Friedhofsleuchte, in der nach Ausbrennen der klassischen Kerze mit solargetriebener LED das Licht auf dem Grab weiter brennt.

Nun war ein Mund-Nasenschutz die Herausforderung: Entwickelt wurde eine Maske mit verstellbarem Trageriemen, ein zum Reinigen komplett auseinandernehmbarer Maskenkörper mit einer Filterkammer, in der rund zwölf Zenitmeter breite und austauschbare Filter Platz finden. Durch einen optisch an einen Kühlergrill bei Autos erinnernden Vorbau entweicht ausgeatmete Luft nicht front nach vorne, sondern wird nach unten abgelenkt. Die Marke „Airvolution“ war entstanden - mit Maskentypen in verschiedenen Farben, von rosa gecheckt, über Schalke- und BVB-Farben bis hin zu Camouflage-Tönen.

200.000 Euro Investition

Ein Wagnis. Rund 200.000 Euro Investitionskosten, so Dietmar Emde, seien angefallen. Die Deep GmbH entwickelte die Konstruktion, lässt Teile extern produzieren und baut sie in Hüsten schlussendlich lieferfertig zusammen.

Dietmar Emde spricht von einer „Community Maske“ - soll heißen: sie gilt nicht als medizintechnisches Produkt. Bei den Filterneinsätzen setzt er aber auch auf FFP1- und FFP2-Filtermaterial - künftig sogar auf FFP3. „Es ist gar nicht so leicht, an das Material zu kommen“, sagt Dietmar Emde. Erste Prototypen hat er von Freunden und Bekannten testen lassen. „Die Resonanz war gut“, sagt er. Seit zwei Wochen ist nun der Online-Shop freigeschaltet. Dietmar Emde bezeichnet sich mit der Marke als „Start up“, das derzeit quasi noch auf Bestellung produziert und dennoch schnell lieferbereit sei.

Wert legt er auf das auf alle Teile zutreffende Prädikat „made in Germany“. Die Wiederverwendbarkeit soll Masken-Müll einsparen und somit nachhaltiger als Einwegmasken sein. Für 24 Euro als Standardausführung zuzüglich Fünfer-Packs Filter für vier Euro soll die Maske auf den Markt kommen. Und wie groß schätzt Dietmar Emde diesen ein? Er zuckt mit den Schultern. „Man muss ja nicht nur an Deutschland denken...?“ Und geeignet sei das Modell ja schließlich ebenso als Arbeitsschutzmaske zum Beispiel in Schleifereien oder Lackierereien.

