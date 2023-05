Neheimer Lehrer: So wichtig ist das Schülerpraktikum

Neheim. Lehrerin Annika Schröder und Schulleiter Andreas Schauerte von der Agnes-Wenke-Schule in Neheim erklären die Bedeutung des Schülerpraktikums.

Die neunte Klasse der Agnes-Wenke-Schule war zuletzt in einem dreiwöchigen Betriebspraktikum. Dazu haben wir drei Fragen an die für das Praktikum verantwortliche Annika Schröder und den Schulleiter Andreas Schauerte gestellt.

>>> Das sagt ein Schüler der AWS zum Praktikum

Frage 1: Was sind die Ziele des Praktikums?

Schauerte: Das Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler nach der zehnte Klasse direkt die passende Ausbildungsstelle im richtigen Betrieb finden und das Risiko minimieren, die erste Ausbildung abzubrechen.

Schröder: Ich finde es enorm wichtig, um überhaupt mal die Vorstellungen mit der Realität abzugleichen und mal zu sehen, was man sich unter bestimmten Berufen vorzustellen hat.

Frage 2: Gab es Fälle, dass sich Schülerinnen und Schüler direkt durch das Praktikum einen Ausbildungsplatz sichern konnten?

Schauerte: Das gab es in den vergangenen Jahren immer. Ganz besonders, wenn es um die großen Betriebe geht – zum Beispiel Trilux oder ähnlich große Unternehmen –, die eine größere Anzahl an Auszubildenden annehmen, ist die Chance sehr hoch, dass man übergangslos nach der zehnten Klasse in die Ausbildung gehen kann.

>>> Erfahren Sie hier, wann welche Bäckereien an den Feiertagen öffnen

Frage 3: Welche Praktikumsstellen ziehen sich durch Ihre Erfahrungen und welche stechen heraus?

Schröder: Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Mädchen in den Gesundheitsbereich gehen. Wahrscheinlich, weil sie auch mitbekommen, dass dort Personal gesucht wird, und man dadurch sehr hohe Chancen hat, direkt in eine Ausbildung zu gehen. Früher wollten die Jungs alle Automechaniker werden. Aber heute hat man auch da fast alle Bereiche abgedeckt.

Schauerte: Die außergewöhnlichsten Praktika passieren immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler versuchen, das Praktikum für sich so angenehm wie möglich zu gestallten. Eine schöne Geschichte: Damals wollte ein Schüler von mir, der sehr talentiert im Fußball war, ein Praktikum in einer nah gelegenen Soccerhalle machen. Der Besitzer und Trainer war ein guter Freund von mir, mit dem ich damals Fußball gespielt habe. Der Junge dachte, dass er etwas kicken würde und dann so früh wie möglich wieder gehen könne – aber hatte nicht damit gerechnet, dass er die drei Wochen Duschen, Toiletten und so weiter putzen durfte. Das war für mich ein Highlight. Er hat natürlich auch was Kaufmännisches mitbekommen, aber konnte sich nicht wie gedacht verdrücken.

Die Fragen stellte Quentin Pauli.

>>> Weitere Nachrichten aus Arnsberg, Sundern und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg