Neheimer Schützen freuen sich auf großen Schnadegang

Neheim. Die Neheimer Schützen fiebern dem Schnadegang am kommenden Samstag entgegen. Das erwartet die Teilnehmer.

In diesem Jahr richten die Neheimer Schützen turnusmäßig den Schnadegang aus. Gestartet wird die etwa zehn Kilometer lange Strecke am 2. September pünktlich um 9.30 Uhr am Glockenspiel – mit dem Ruf des uralten Kuhhorns.

Auf dem Programm steht die Grenzkontrolle zu Hüsten im Bereich der Gemarkung „Förster Eickhoff“. So geht der Schnadezug zunächst durch die Innenstadt und über den Alten Holzweg, um zum neu gesetzten Grenzstein („Äspohl“) zu gelangen. Dieser befindet sich am sog. Pilz Nähe Hirschbergweg / Rehbocksweg. Nicht ohne Stolz spricht die Kommission von einem wahren „Oschi“, der aus dem Raum Winterberg stammt und sage und schreibe 1376 Kilo auf die Waage bringt. Inhalt des Äspohls: eine Zeitkapsel mit Schnadeurkunde, einige Münzen sowie eine Zeitung aus diesen Tagen. Das Pohläsen an dieser Stelle ist das eigentliche Ritual, um den Bürgern den Grenzverlauf ihrer Stadt spürbar einzuprägen.

Weiter geht es von dort zur Pausenstation beim Hochbehälter oberhalb des Rusch. Gegen 13 Uhr werden die Teilnehmer dann wieder am Fresekenhof erwartet. Dort grüßt das Fanfarenkorps Neheim-Hüsten. Es gibt Erbsensuppe, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg mit Kinderbetreuung organisiert. Diverse Ehrungen für die Teilnehmer stehen zudem auf dem Programm.

Am selben Tag, jedoch bereits um 6 Uhr ab Fresekenhof, startet die „Grenzerfahrung – Schnadegang XXL“. Diese Tour führt geübte Teilnehmende über etwa 35 km einmal entlang der Neheimer Ortsgrenzen.

Wer sich für diese Variante berufen fühlt, wird um unverbindliche Anmeldung per E-Mail: schnadegang@fest-in-neheim.de gebeten.

Bildbearbeitung macht die Zeitsprünge möglich: Auf dem Foto sind vornehmlich Neheimer Schützen aller Generationen wie z.B. Oberst Christian Draeger und die Stadtförsterin Petra Trompeter und der ehem. Förster Heinz Dohle (+) zu sehen, außerdem die jahrhundertealten „Antiquitäten“, Schnadewimpel und Kuhhorn. Der finstere Gesichtsausdruck lehnt sich an die Mimik auf Fotos aus jener Zeit an. Foto: Neheimer Schützen

