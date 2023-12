Neheimer Schützen: „Wir brauchen mehr Hospizplätze“

Neheim Schützenbruderschaft St.-Johannes Baptist legt den Fahrplan fürs nächste Jahr fest - und wirbt eindringlich um Spenden für Haus Raphael

Achim Benke

In der Herbstversammlung der Neheimer Schützenbruderschaft St.-Johannes Baptist stimmte Schützenoberst Christian Draeger zusammen mit seinen beiden Scheffen Rolf-Christoph Haase und Frank Berting die anwesenden Schützenbrüder und Schützenschwestern auf das kommende Schützenjahr ein. „Schon heute spannt sich der ‚Blaue Faden‘ durch den Terminkalender der Schützenbruderschaft bis zum Neheimer Volksfest“, betont Scheffe Haase. Er ging auf die wichtigsten Termine bis zum „Fest in Neheim“ ein (siehe Infobox).

Haase machte auf das Gemeinwohl der Schützenbruderschaft aufmerksam und sprach die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern und das damit verbundene Hospiz Raphael an. „Wir in Arnsberg benötigen mehr stationäre Hospizplätze. Die momentan acht Betten reichen bei Weitem nicht aus. Es besteht eine kontinuierliche hohe Frequenz von Anfragen“, betont der Scheffe. Haase weiter: „Jedes Jahr benötigt die Stiftung einen Betrag zwischen 200.000 Euro und 250.000 Euro, um die sehr gute Betreuung und Pflege zu gewährleisten.“

Die Schützenbruderschaft würde gerne die Möglichkeit schaffen, dass die Hospizplätze erhöht werden. „Am besten wäre es, wenn wir in Neheim auch ein Hospiz mit einem Träger einrichten könnten“, wünscht sich der Vorstand. Doch dazu werden reichlich Spenden benötigt. Die Schützen starteten während ihrer Herbstversammlung die Aktion mit einem Spendenbetrag von 1000 Euro. „Uns ist klar, dass es Ideen, den Standort und Konzepte geben muss. Es laufen schon Gespräche, aber es wird eine hohe Herausforderung“, so Draeger. Die Neheimer Schützen wollen nun sehr engagiert an das Projekt gehen und nicht nur bei sich jeder bietenden Veranstaltung die Werbetrommel kräftig rühren. „Jeder Verein, jede Institution oder Einrichtung kann das Projekt bei ihren Veranstaltungen unterstützen. Sie können sich bei uns gerne melden“, betont Haase.

Mehr aus Arnsberg

Im 417. Jahr der Neheimer Schützenbruderschaft wird das „Fest in Neheim“ vom 16. August bis 19. August 2024 gefeiert. Scheffe Frank Berting ist froh, dass er dieses Mal früher mit den Vorbereitungen beginnen kann. „Es wird wieder einen großen Festumzug geben. Schon heute haben wir Anfragen von neuen Kapellen und Vereinen, die bei uns im Festzug mitgehen möchten. Da müssen nun schauen, ob alles zueinander passt“, so Berting. Eine kleine „graue Wolke“ scheint vermutlich doch noch am „blauen Himmel“ der Schützen zu sehen sein.

Andere Marschwege

„Es sind die Marschwege, die könnten 2024 etwas anders aussehen. Grund ist der Straßenbau mit Verlegung neuer Hausanschlüsse. Die haben Vorrang. Doch die Verantwortlichen werden alles tun, damit es für den Festzug keine Behinderungen geben wird“, hofft der Scheffe. Der Aufbau und die Größe des Festzeltes werden wie in 2022 sein. Mit dem Zeltaufbau beginnt man wie beim Jägerfest am Montag. Die Absprachen dazu laufen sehr unkompliziert. Eine neue Baugenehmigung für Zelt und Aufbau auf dem Festplatz wird erarbeitet. Zum Festprogramm: Gestartet wird mit dem „original bayerischen Abend“ am Freitag, den Samstagabend übernimmt wieder Jonathan Mink mit DJ, das Motto ist noch nicht bekannt. Der Sonntag und Montag gehören dem traditionellen Schützenfest. „Das ist erst mal die grobe Planung, alles Weitere geben wir rechtzeitig bekannt“, so Berting. Nach knapp zwei Stunden konnte der Schützenoberst die Versammlung schließen, dabei betonte er ausdrücklich: „Das freundschaftliche Verhältnis zum Neheimer Jägerverein ist unserer Schützenbruderschaft sehr wichtig. Das haben die letzten paar Jahre deutlich gezeigt, dass wir gemeinsam in schweren Zeiten zusammenstehen können.“

Platzierungen

Beim Schützenbruderschaft-Schießen gab es folgende Platzierungen: Bei den Kompanien holte sich die 2. den Wanderpokal. In den Einzelwertungen belegte Platz 1 Robert Rothes (68,6); gefolgt von Olaf Lausmann (68,4); Wolfgang Kampmann (66,8). Es haben 26 Schützen teilgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg