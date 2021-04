Neheimer Senioren beschenken Kindergartenkinder zu Ostern

Auch wenn Corona-Schutzvorschriften direkte Kontakte nicht zuließen, fanden Senioren aus der Tagespflege einen Weg, Kindern eine Freude zu machen

Neheim. Die Provita-Tagespflegen „Am Herbeckebach“ und „Haus Andrea“, die sich beide am Neheimer Herbeckeweg befinden, pflegen seit Jahren einen intensiven Kontakt zum Katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Moosfelde. Des Weiteren besteht eine Kooperation mit dem Neheimer St.-Michael-Kindergarten in Neheim, so dass regulär ein reger Austausch zwischen Jung und Alt stattfinden kann.

Kontakte bestehen schon lange

Vor der Coronapandemie kamen die Kinder zu verschiedenen Anlässen mit den Erzieherinnen in die Tagespflegen und verbrachten vergnügliche Stunden mit den Tagespflegegästen. Es wurde zum Beispiel gemeinsam gesungen oder gebastelt. Die Kinder mischten sich oft sehr unbefangen unter die Tagespflegegäste und die älteren Menschen hatten viel Freude an der kindlichen Offenheit und Neugierde. Auch Vorführungen der Kindergartenkinder, wie zum Beispiel die Geschichte vom Heiligen St. Martin, riefen bei den Tagespflegegästen große Begeisterung hervor. „Insgesamt kann man sagen, dass das Miteinander der verschiedenen Generationen für alle Beteiligten sehr schön und bereichernd war“, sagt Sylvia Mersmann (Pflegedienstleitung Tagespflege „Am Herbeckebach“).

Marita Röber ist Gast der Provita-Tagespflege „Am Herbeckebach" und half dabei, die Beutel mit Osterhasendeko zuzuschneiden. Foto: Privat

Seit gut einem Jahr kann dieser Kontakt nun schon aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden. Mitte März 2020 wurde die Tagespflege „Haus Andrea“ vorübergehend geschlossen und in der Tagespflege „Am Herbeckebach“ wurde ein Notgruppenbetrieb aufrecht erhalten. Seit Mai vergangenen Jahres sind beide Tagespflegen unter strengen Hygieneauflagen und mit einer reduzierten Anzahl an Gästen wieder geöffnet. Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, sind seitdem weder Besuche der Kindergartenkinder noch anderer Kooperationspartner möglich. Was tun?

Aktion in Corona-Zeiten

Eines Tages stand die Leiterin des Moosfelder Kindergartens St. Elisabeth vor der Tagespflege „Am Herbeckebach“ und überreichte einen Brief von den Kindern in Form eines großen Plakates sowie Bilder der heiligen Elisabeth zum Ausmalen. Die Freude bei den Gästen war groß, und es wurde sofort gemeinsam überlegt, wie man sich für diese nette Geste bedanken kann. So entstand ein wechselseitiger Austausch von Aufmerksamkeiten mit aufmunternden Worten und selbstgemalten Bildern. Aber auch Aktionen mit ausreichend Abstand fanden statt.

Einige Kinder des St.-Michael-Kindergartens sangen draußen vor der Eingangstür ein lustiges Karnevalslied und brachten zusätzlich Briefe für jeden einzelnen Gast mit. Außerdem entstand in dieser Zeit die Idee, dass die Tagespflegen die Arbeit der Kindergärten unterstützen könnten. So haben die Gäste der Tagespflege „ Am Herbeckebach“ beispielsweise die diesjährigen Geburtstagskronen für die Kinder des St.-Elisabeth-Kindergartens und Tiermasken für Rollenspiele gebastelt. „Durch diese Aufgabe fühlten sich die Gäste gebraucht, hatten Freude am gemeinsamen kreativen Tun und konnten ihre Alltagsfähigkeiten trainieren“, berichtet Sylvia Mersmann weiter.

Selbst gebastelte Geschenke der Senioren für Kindergartenkinder

Des Weiteren wurden alle Provita-Tagespflegegäste vom St. Elisabeth-Kindergarten per Zoom zu einem gemeinsamen Gottesdienst am Aschermittwoch eingeladen. Vorher hatte sogar eine Mitarbeiterin des Kindergartens geweihte Asche für jeden Gast vorbei gebracht. Durch die Coronapandemie hat sich die Zusammenarbeit mit den Kindergärten verändert und ist dank des Engagements aller eher intensiver geworden.

Viel Erfahrung in der Tagespflege Die Provita-Tagespflegeeinrichtung „Haus Andrea“ wurde im September 1998 im Neheimer Herbeckeweg eröffnet. In den großzügigen und hellen Räumen können bis zu 12 Tagesgäste betreut werden. Zusammen mit ihren sechs Mitarbeitern sorgt die Tagespflegeleitung für eine angenehme und entspannte Atmosphäre und für viel Abwechslung im Tagesablauf der Besucher. Auf der anderen Straßenseite des Neheimer Herbeckewegs befindet sich seit dem 3. August 2015 die Provita-Tagespflegeeinrichtung „Herbeckebach“. Diese neue Einrichtung befindet sich gemeinsam mit dem Betreuten Wohnen und der Provita-Verwaltung im Neubaukomplex „Am Herbeckebach“.

Nichtsdestotrotz hoffen alle Tagespflege-Gäste sehr, dass in absehbarer Zukunft wieder ein direkter Besuch der Kinder in den Tagespflegen möglich sein wird. Bis dahin ist weiterhin eine ideenreiche und kreative Kooperation gefragt und so werden auch zu Ostern die Tagespflegegäste die Kindergartenkinder mit einem kleinen selbstgefertigten Präsent (Osterhasenbeutel mit Süßigkeiten) überraschen….. (mas)