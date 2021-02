Neheimer Wochenmarkt fällt am 10. Februar aus

Neheim/Arnsberg. Wegen widriger Wetterverhältnisse hat ein Großteil der Marktbeschciker ihre Teilnahme am Neheimer Wochenmarkt für Mittwoch, 10. Februar, abgesagt

Der Wochenmarkt in Neheim fällt am Mittwoch, 10. Februar, aus. Nach Rücksprache mit den Marktbeschickern will ein Großteil wegen der widrigen Wetterverhältnisse auf eine Anreise zum Wochenmarkt in Neheim verzichten. Daraufhin wurde der komplette Wochenmarkt in Neheim abgesagt.

In Alt-Arnsberg findet der Wochenmarkt am Donnerstag, 11. Februar, statt – wenn auch in reduzierter Form. Die Wochenmärkte in Neheim und Arnsberg sollen am Samstag, 13. Februar, nach bisherigem Stand, wie geplant stattfinden.