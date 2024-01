Neu in Sundern: Der Hollandmarkt kommt

Sundern Das Stadtmarketing hat einen bunten Strauß an Veranstaltungen gebunden. Neues und Bewährtes hält sich die Waage.

Den Start in das Veranstaltungsjahr macht ein Frühlingsfest: Sundern blüht auf: Am 14. April erblüht die Stadt im Glanz eines bunten Frühlingsfestes. Die Veranstaltung wird ein fröhliches und farbenfrohes Ambiente im Stil eines großen Gartens bieten, mit Musik, Kinderunterhaltung, sportlichen Aktivitäten und kulinarischen Köstlichkeiten. Familien sind eingeladen, gemeinsam den Frühling zu begrüßen und die Vielfalt der örtlichen Kultur zu erleben. Die Wirtschaftsförderung (Wista) Sundern macht auf die größten Veranstaltungen im Lauf des Jahres aufmerksam.

Ein völlig neues Event-Format für Sundern kommt mit dem Hollandmarkt: Ein Hauch von Niederlande weht durch Sundern am 30. Juni. Hier wird man die typische Atmosphäre eines holländischen Marktplatzes mit authentischen Produkten, traditionellem Streetfood und einem bunten Kulturprogrammerleben können. Ein Fest für alle Sinne und eine Gelegenheit, die Vielfalt der niederländischen Kultur zu entdecken – direkt vor der Haustür!

Endlich wieder dabei ist das Westenergie Stadtfest: Das Highlight des Jahres ist aber das „Westenergie Stadtfest“ am Sonntag, 1. September. Die gesamte Stadt wird in einen Festplatz verwandelt, um Bürger und Besucher gleichermaßen zu begeistern. Namensgeber und Hauptsponsor Westenergie, zusammen mit zahlreichen weiteren Partnern, ermöglicht ein Programm mit Live-Acts, Künstlern, kulinarischen Köstlichkeiten und zahlreichen Attraktionen für Jung und Alt.

Carina Gramse, Geschäftsführerin der Wista Sundern-Sorpesee lädt alle dazu ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und gemeinsam die Atmosphäre der Stadt zu erleben: „Wir setzen auf die Mitwirkung möglichst Vieler, insbesondere aus Vereinen und Gruppierungen, wollen Gemeinsamkeit schaffen, zusammen sein, zusammen feiern!“

„Sorpe in Flammen“ fehlt

Einen Wermutstropfen vermittelt das zweifelsohne ambitionierte Event-Programm dann aber doch: Viele Bürger hatten sich nach langer Pause wieder auf das beliebte Fest „Sorpe in Flammen“ gefreut - nun fehlt es im „Festkalender“. Carina Gramse erklärt, warum auch in 2024 eine Durchführung nicht möglich sein wird: „Wir wollten die Neu-Auflage als klar nachhaltiges Event am See aufziehen. Leider lässt sich nach der Absage der ins Auge gefassten Event-Agentur so schnell kein neues Konzept erstellen, insbesondere nicht vor dem Hintergrund der knappen Haushaltslage bei der Stadt. Auch wir müssen vorausschauend wirtschaften. Da versprechen wir nichts, was wir vielleicht nicht halten können. Wir bleiben aber dran“, bekräftigt Carina Gramse und freut sich umso mehr, dass mit dem Hollandmarkt doch eine echte Neuerung für Sundern auf dem Programm steht.

Alle Informationen zu den angekündigten Events sind auch auf der Website der Wista Sundern-Sorpesee GmbH unter www.wista-sundern.de/Veranstaltungen verfügbar und werden dort laufend aktualisiert. Interessenten, die sich mit Ihrer Mitwirkung und Teilnahme einbringen wollen, können sich jederzeit bei Jennifer Schmidt (j.schmitt@wista-sundern.de) melden.

