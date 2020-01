Arnsberg. Nahverkehrsverband NWL und DB weiten WhatsApp-Reinigung aus: Auch in Arnsberg, Oeventrop und Neheim-Hüsten Vermüllung einfach per Handy melden.

Neue App soll Bahnhöfe in Arnsberg aufhübschen helfen

Geht es um die Sauberkeit ihrer Bahnhöfe, muss die Deutsche Bahn reichlich Prügel einstecken. Vermüllung, sowohl in den Bahnhöfen Arnsberg und Oeventrop als auch an der Station Neheim-Hüsten, sorgt immer wieder für Ärger. In Neheim-Hüsten monieren Reisende außerdem den häufigen Ausfall der Aufzuganlage am Mittelbahnsteig.

„Ganz im Sinne des Kunden“

Mit einer insgesamt fünf Maßnahmen um­fassenden „Qualitätsoffensive“ möchten Bahn und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) die Qualität heimischer Bahnhöfe verbessern. „Ganz im Sinne des Kunden“, heißt es dazu – und mit Hilfe einer neuen App: „Die Whats­App-Reinigung wird bis Februar auf allen 268 Stationen im NWL-Gebiet ausgerollt sein“, kündigt das Duo an.

Bedarf gibt es auch vor Ort reichlich, wie unsere Leser auf der Facebookseite Westfalenpost Arnsberg/Sundern ausführlich berichten – an dieser Stelle nur ein kleiner Auszug: „Ich kenne die Mülleimer am Bahnhof Oeventrop eigentlich nur überquellend voll“, schreibt Beate Spindelndreher zum Thema.

Arnsberg Info zum Status der 450 DB-Fahrtreppen und Aufzüge Um barrierefreies Reisen so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es von der DB bereits die App „Bahnhof live“. Hier finden sich mit wenigen Klicks die wichtig­sten Informationen zu allen 5700 Bahnhöfen in Deutschland – auch zum jeweiligen Status der 450 Fahrtreppen und Aufzüge der DB an rund 700 NRW-Stationen. Kurzfristige Verbesserungen wie Markierung von Treppenstufen oder taktile Handlaufschilder an Treppen und Rampen werden 2020 an 64 DB-Stationen umgesetzt, Details wo genau, folgen in Kürze.

Was heißt eigentlich „Whats­App-Reinigung“? „Bislang konnten Reisende nur an wenigen großen Bahnhöfen Müll per WhatsApp melden“, klärt die Bahn auf. Dies wird nun flächendeckend an allen weiteren 266 Stationen im Raum des NWL möglich, auch in Arnsberg, Oeventrop und Neheim-Hüsten.

Kunde wird auf Wunsch benachrichtigt

Das Konzept bleibt gleich: Reisende und Bahnhofsbesucher senden einfach eine WhatsApp-Nachricht mit Angabe des genauen Bahnhofs, Standorts und der Art der Verschmutzung an die jeweilige Service-Nummer für NRW, die an den Bahnhöfen noch veröffentlicht wird. Die Meldung wird an das Reinigungspersonal übermittelt, welches so zügig wie möglich mit der Reinigung startet. Auf Wunsch erhält der Kunde eine Benachrichtigung, nachdem die Verschmutzung beseitigt wurde.

„Insgesamt stehen drei Reinigungsteams im NWL-Raum zur Verfügung, mit neuen Pkw ausgestattet. Das bundesweit einmalige Pilotprojekt ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen“, so ein Bahnsprecher. „Das Angebot der WhatsApp-Reinigung wird sehr gut von Reisenden und Besuchern unserer Stationen genutzt. Bundesweit erreichen uns pro Woche über 400 Nachrichten. Besonders häufig wird von Reisenden grober Müll gemeldet“, so Stephan Boleslawsky, Regionalbereichsleiter DB Station&Service West.

Aufzug-Geschädigte dürfen übrigens auch auf Besserung hoffen: Die App „Bahnhof live“ kann zwar nichts reparieren, gibt aber Info darüber, wo etwas defekt ist (Infobox).

Mehr Reaktionen unserer Leser zum Thema Bahnhöfe in Arnsberg auf unserer Facebookseite: