Neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht: Das steht drin

Arnsberg/Sundern. Die neue Corona-Schutzverordnung ist inzwischen veröffentlicht. Was nun gilt – natürlich auch in Arnsberg und Sundern...

Nachdem das NRW-Landeskabinett bereits am Donnerstagmorgen beschlossen hat, die jüngste Bund-Länder-Vereinbarung 1:1 zu übernehmen, informierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Landtag am Freitag über die aktuelle Corona-Lage.

In seiner Erklärung verteidigt Laschet die coronabedingten harten Einschränkungen, die Bund und Länder am Mittwoch gemeinsam beschlossen haben. „Das, was wir machen, ist verhältnismäßig, geeignet und angemessen. Allerdings sei es auch für viele eine Zumutung, räumte er ein. Daher werde es staatliche Entschädigung für wirtschaftlich Betroffene geben.

Die neue Corona-Schutzverordnung ist inzwischen veröffentlicht. Was nun gilt – natürlich auch in Arnsberg und Sundern, können Sie im Folgenden Link öffnen und nachlesen:

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-30_coronaschutzverordnung_vom_30._oktober_2020.pdf