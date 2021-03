Neue Kunstinstallation „Klageklang“ in Herdringer Kirche

An sieben Orten im Erzbistum Paderborn, darunter in der Herdringer Kirche, wurde eine standortverbindende Klang-Installation geschaffen

Herdringen. Ein besondere Klang-Installation befindet sich jetzt in der Herdringer Pfarrkirche. Das Objekt „Klageklang“ vom Künstlerduo „INS – Institut für Inszenierung“ geht auf die besondere Gefühlslage der Menschen in Corona-Zeiten ein. In Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Paderborn gibt es neben Herdringen auch noch sechs weitere Standorte, wo der Klageklang in der Zeit von Sonntag 21. März, bis zu Christi Himmelfahrt (13. Mai) ertönen soll. In Herdringen besonders sonntags zwischen 14 und 17 Uhr. Die weiteren Orte sind die Bartholomäus-Kapelle in Paderborn, St. Agnes in Hamm, die Alte Wallfahrtskirche in Werl, das Jugendhaus Hardehausen, die Kapelle des St. Elisabeth-Hospitals in Gütersloh und die Grabeskirche Liebfrauen in Dortmund.

Verbindung über Internet

Die Installation will der Klage musikalisch Ausdruck verleihen. Das Besondere an der Installation: Alle sieben Orte sind über das Internet miteinander verbunden. Der QR Code, der auf die entsprechende Internetseite führt, prangt groß als verbindendes Element auf dem vielschichtigen, transparenten Tuch, das den Hintergrund der Installation bildet.

Wer seine Klage durch einen beherzten Schlag auf eine der ausgestellten Bronzeplatten ausdrückt, erfüllt mit diesem Klang nicht nur den momentanen Raum, sondern wird gleichzeitig an die anderen sechs Orte übertragen und dort hörbar. Wenn eine andere Person dort die Stele bespielt, kommt eine Art Echo zurück. Die beiden klagenden Spieler/innen fühlen sich weniger allein, ohne genau zu wissen, an welchem der sieben Orte das Gegenüber antwortet.