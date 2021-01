Neue Leader-Projekte in Arnsberg und Sundern anmelden

Arnsberg/Sundern Für Kleinprojekte in Arnsberg und Sundern gibt es neue Fördermöglichkeiten über die Leaderregion. 20.000 Euro sind brutto möglich.

Arnsberg/Sundern. Neue Fördermöglichkeit für Kleinprojekte bis zu einem Gesamtwert von 20.000 Euro sind ab sofort bei Leader in der Sorperegion möglich. In den Jahren 2020 bis 2023 haben LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, über den GAK-Sonderrahmenplan zusätzliche Fördergelder für sogenannte „Kleinprojekte“ in der Region zur Verfügung zu stellen.

"Jetzt sind Ihre Ideen zur Entwicklung unserer Region gefragt", sagt das Leader-Management um Annika Kabbert und Leonie Löhr im Regionalbüro in Balve. LEADERsein! e.V. startet ab sofort den Projektaufruf für die Beantragung der Fördermittel für 2021. Über diese attraktive Fördermöglichkeit haben Projektträger von Kleinprojekten die Möglichkeit eine Förderung von 80 Prozent für ihre Maßnahme zu erhalten.

Wer kann einen Förderantrag stellen?

Alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen und öffentliche Institutionen (also auch Kommunen) wie auch Privatpersonen können einen Projektantrag stellen.

Was genau kann gefördert werden?

Bevorzugt investive Maßnahmen, die innerhalb des laufenden Jahres umgesetzt werden können und der Entwicklung der Bürgerregion am Sorpesee dienen. "Dazu gehören auch Projekte, die den Digitalisierungsprozess vorantreiben", sagt Regionalmanagerin Annika Kabbert. Im Jahr 2020 wurden bereits 16 Kleinprojekte erfolgreich realisiert. Dazu gehörten zum Beispiel ein begehbares Insektenhotel in Alt-Arnsberg, eine Fahrradreparaturstation in Balve-Langenholthausen, die Renovierung des Bürgerhauses in Neuenrade-Altenaffeln und die Erstellung einer Panoramakarte in Sundern-Allendorf.

Wie sieht die finanzielle Ausstattung aus?

Ein Kleinprojekt darf die Gesamtsumme von 20.000 Euro (brutto) nicht überschreiten. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent, der verbleibende Eigenanteil des Projektträgers liegt somit bei 20 Prozent. Wer eine Projektidee hat, der reicht diese mit dem dazugehörigen Kostenplan bis zum 28. Februar 2021 beim Regionalmanagement in Balve ein. Nähere Informationen zu dem Förderprogramm sowie alle wichtigen Informationen finden Interessierte unter www.leader-sein.de/aktuell.

Mehr Informationen

Weitere Infos bei LEADERsein! e.V. „Bürgerregion am Sorpesee“, Hauptstraße 1 + 3, 58802 Balve, Telefon: 02375 – 9373633, info@leader-sein.de

