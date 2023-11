Neue Leitungen für Hüsten: Baumaßnahme dauert sieben Monate

Hüsten Anbieter Westnetz verspricht, dass es keine Sperrungen oder Umleitungen im Stadtteil gibt. Los geht es am 4. Dezember.

Um auch zukünftig die Stromversorgung in Hüsten sicherzustellen, erneuert die Westnetz GmbH ab Montag, 4. Dezember, die Gas-Stromversorgungsleitung in Hüsten. Das berichtet der Energieanbieter.

Beginn in der Delecker Straße

Folgende Straßen sind von den Baumaßnahmen betroffen: Hockenbergstraße, Lindenhof und Delecker Straße. In diesem Zuge werden die Gas- Stromhausanschlüsse durch Westnetz überprüft und bei Bedarf ebenfalls auf den neusten Stand der Technik gebracht. Der FTTh – Ausbau (Glasfaserausbau) wird in den vorgenannten Straßen mitberücksichtigt. Die Baumaßnahme beginnt in der Delecker Straße Nr. 12, die Arbeiten werden auf der ungeraden Hausnummernseite im Lindenhof durchgeführt.

Neben dieser Maßnahme verlegt die Stadtwerke Arnsberg in der Hockenbergstraße die Hauptwasserleitung neu und bringt die Hausanschlüsse gegebenenfalls auf den neuesten Stand der Technik. Die Bauzeit für die gesamte Maßnahme beträgt, je nach Witterungsverhältnissen, ca. sieben Monate. Westnetz bittet um Entschuldigung und Verständnis für mögliche Einschränkungen. „Zu Sperrrungen und Umleitungen für die Autofahrer wird es aber nicht kommen“, sagt Westnetz-Sprecherin Julia Snelinski. Es werde zumeist auf den Gehwegen gearbeitet.

