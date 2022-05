Neue Nutzung des ehemaligen Güterbahnhofs Neheim-Hüsten

In den alten Lagerhallen am ehemaligen Güterbahnhof Neheim-Hüsten ist das Zwischen- und Endarchiv der Stadt Arnsberg mit den neuen Räumen für die „Arnsberger Tafel“ entstanden

Neheim/Hüsten. Die alten Lagerhallen haben nun eine neue Funktion inne. Die offizielle Eröffnung sowie ein Aktions- und Familientag stehen bevor.

Zum „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag, 14. Mai, zeigt auch die Stadt Arnsberg unter dem Motto „Wir im Quartier“ einige von den mit Fördermitteln des Bundes und des Landes umgesetzten Projekten in der Stadtplanung. So werden an diesem Tag das „Zwischen- und Endarchiv“ sowie die neuen Räume der „Arnsberger Tafel“ am ehemaligen Güterbahnhof Neheim-Hüsten der Öffentlichkeit präsentiert.

Das so genannte Zwischen- und Endarchiv der Stadt Arnsberg wird vorgestellt. Dazu sind interessierte Bürgerinnen und Bürger um 11 Uhr vor Ort am Bahnhof Neheim-Hüsten eingeladen. Die Eröffnung des Zwischen- und Endarchivs erfolgt durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Am „Tag der Städtebauförderung“ lädt die Stadt Arnsberg gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern auch zu einem Aktions- und Familientag am Sport-Sole-Park in Hüsten ein.

Zwischen November 2020 und September 2021 wurde der ehemalige Güterbahnhof am Bahnhof Neheim-Hüsten zum neuen Standort des Zwischen- und Endarchivs der Stadt Arnsberg umgebaut und ertüchtigt. Darüber hinaus wurde ein Teil der vorhandenen Räumlichkeiten für die Zwecke der „Arnsberger Tafel“ hergerichtet.

Speziell errichtete Holzboxen

Mit den Mitteln der Städtebauförderung konnte in den alten Lagerhallen des Güterbahnhofs (Stückgutabfertigung) das Zwischen- und Endarchiv errichtet werden, in dem seit November 2021 alte Aktenbestände aus dem Rathaus sowie weitere Archivgüter in speziell errichteten Holzboxen gelagert werden. Der Umbau der Lagerhallen für Archivzwecke ist Teil der Fördermaßnahmen im Stadtumbaugebiet Hüsten, zu dem auch die Sanierung des Rathauses gehört. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Eröffnung haben Interessierte die Gelegenheit, sich die neuen Archivräume anzusehen.

Führungen und Bühnenprogramm

Bis 14 Uhr werden dazu Führungen durch das Archiv sowie durch die neuen Räume der „Arnsberger Tafel“ angeboten. Darüber hinaus gibt eine Dokumentation über Idee und Entstehung des Projektes Auskunft. Eine spezielle Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Von 13 bis 18 Uhr gibt es zudem Musik und Unterhaltung auf der Bühne sowie viele abwechslungsreiche Aktionen. Dank zahlreicher engagierter Vereine, Initiativen, Organisationen, Einrichtungen sowie Betreuungs- und Bildungsnetzwerke konnte der Aktions- und Familientag zustande kommen.

In diesem Rahmen wird das Projekt „Sanierung und Erweiterung des SPORT-SOLE-PARKs Große Wiese Arnsberg“ der relevanten Zielgruppen, die an diesem Tag stark vertreten sein werden, vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich an verschiedenen Stellen zu informieren. In diesem passenden Rahmen sollen u.a. die Ergebnisse aus den Beteiligungsverfahren präsentiert werden. Außerdem wird bekannt gegeben, dass die Errichtung eines mit Städtebaumitteln geförderten Spielgeräts (“Stollen“) für Kinder bevorsteht und vor Ort dargestellt, wie dieser Stollen aussehen wird.

Zu den Hintergründen:

Über die Städtebauförderung stellen Bund und Länder seit über 50 Jahren den Kommunen Finanzmittel für die Erneuerung und Entwicklung der Städte und Gemeinden zur Verfügung. Diese sollen u.a. als Wirtschafts- und Wohnstandorte gestärkt werden. Die Städtebauförderung ist damit eine zentrale Säule der Stadtentwicklung. Die Festsetzung von Hüsten als Stadtumbaugebiet hat die Möglichkeit geschaffen, maßnahmenorientierte Fördermittel vom Bund und dem Land NRW in Arnsberg einzusetzen. Am „Tag der Städtebauförderung“ sind die Kommunen eingeladen, diese Maßnahmen und Projekte öffentlich vorzustellen.

