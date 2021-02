Neuer Auwald wächst an der Großen Schmalenau

Arnsberg. Um die Große Schmalenau herum im Arnsberger Wald wächst ein uriger Auwald. ABU-Helfer sind stolz auf ihre Arbeit.

Die Freiwilligen der ABU konnten sich am vergangenen Wochenende am Lohn ihres jahrelangen Engagements erfreuen: Im Arnsberger Wald, am Oberlauf der Großen Schmalenau entlang des Pastorenweges, wächst der neue Auwald. Zwölf Freiwillige packten noch vor dem Wintereinbruch erneut an und entfernten den Verbissschutz, der nach acht Jahren seinen Zweck erfüllt hat. Stattliche Schwarzerlen, einige Birken, vereinzelt Ebereschen und Stieleichen sind inzwischen bis zu fünf Meter hoch. Mehrere hundert junge Laubbäume säumen inzwischen den Bachlauf, der mäandrierend und gurgelnd das Bachtal durchfließt.

Öder Fichtenforst

Das war nicht immer so: Noch vor zehn Jahren stand hier ein öder, dunkler Fichtenforst. Die Große Schmalenau war begradigt, zu einem Kanal am Talrand degradiert. Das Life-Projekt „Bachtäler im Arnsberger Wald“ der ABU war 2009 der Startschuss zur Renaturierung der Bachtäler im FFH-Gebiet Arnsberger Wald. Fünf Jahre lang liefen die Maßnahmen, eng abgestimmt mit dem Lehr- und Versuchforstamt Arnsberger Wald. Fichten wurden gefällt, um Platz für lichte Auwälder zu schaffen. Begradigte Bachabschnitte wurden renaturiert, damit Bachforelle, Gestreifte Quelljungfer, Wasseramsel und Co wieder einen Lebensraum bekommen. Im Jahr 2014 endete das LIFE-Projekt - aber nicht unser Engagement! Viele Freiwillige in der ABU hatten sich begeistern lassen von den Bachtälern in dieser großen Waldlandschaft. Doch einfach und wie von selber stellte sich der neue Auwald nicht ein. Denn damals erstreckten sich hier am Oberlauf der Großen Schmalenau auch links und rechts des Tales ausgedehnte, einförmige Fichtenforste. Sie boten den Sika-Hirschen und Rehen kaum Nahrung. Kein Wunder also, dass nahezu jeder Keimling, der sich links und rechts der Großen Schmalenau aus dem Boden reckte, verbissen wurde.

Pragmatische Methode

Die ABU suchte nach einer pragmatischen Methode, die Erfolg versprach und vor allem durch freiwillige Aktive der ABU umsetzbar war. So fand sich dann - nach Abstimmung mit dem Forstamt - die Methode: Keimlinge suchen, mit Flatterband markieren und dann mit einzelnen Schutzhüllen versehen. „Viele Wochenenden haben wir in den letzten Jahren damit in den Bachtälern verbracht - und uns zunehmend am Wachsen der jungen Bäume erfreut“, erzählt Joachim Drüke von der ABU.

„Entlang von Großer und Kleiner Schmalenau, Heve und Rissmecke fanden wir Gott sei Dank auch Talabschnitte, in denen der Verbiss durch Hirsche und Rehe eher weniger bedeutend war“, so Drüke. Dort sprießen in den Tälern, wo einst dunkle Fichtenforste standen, auch ohne Verbissschutz inzwischen Schwarzerlen, Birken, vereinzelt Steileichen und Ebereschen.