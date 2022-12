Neuer Fahrplan für den Bürgerbus Arnsberg

Hüsten. Der Bürgerbus Arnsberg fährt an sechs Tagen die Woche von Hüsten in die umliegenden Dörfer. Doch die Nachmittagsfahrten sind bald vorbei.

Der Bürgerbus Arnsberg fährt sechs Tage in der Woche mit zwei Linien von Hüsten aus in die umliegenden Dörfer, bis zu vier Mal am Tag. Vom Hüstener Markt aus fährt ein Bürgerbus der Linie B1 nach Müschede und zurück; ein weiterer Bürgerbus der Linie B2 fährt vom Rewe - Ihr Kaufpark aus über Bruchhausen bis nach Niedereimer und zurück. Die kleinen Busse werden von Ehrenamtlichen gefahren. Seit 2018 hat sich der Fahrplan nicht geändert.

Doch im neuen Jahr wird es eine wichtige Änderung geben: Die Nachmittagsfahrten, die bisher immer dienstags und donnerstags angeboten wurden, werden ab dem 09. Januar eingestellt. Grund dafür sei, dass das Angebot für den Nachmittag seit Einführung der Linien sehr gering bis gar nicht angenommen werde, berichtet Dirk Thiekötter, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Arnsberg. „Mit den nun enorm hohen Treibstoffpreisen ist es seitens des Bürgerbusvereins nicht mehr möglich, das Angebot aufrecht zu erhalten“, erklärt er.

Die Vormittagsfahrten werden wie gewohnt weiter durchgeführt, und die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, die dem Verein noch zur Verfügung stehen, können effektiver eingesetzt werden, um Ausfälle zu vermeiden. Denn auch Fahrerinnen und Fahrer für den Bürgerbus Arnsberg werden dringend gesucht. Wer daran Interesse hat, braucht einen Führerschein der Klasse B (ehemals Klasse 3), mindestens zwei Jahre Fahrpraxis, sowie ein positives betriebsmedizinisches Gesundheitszeugnis. Das könnte man aber auch über den Bürgerbusverein bekommen, so Thiekötter, die Kosten dafür übernehme der Bürgerbusverein. Alle Fahrerinnen und Fahrer sowie Beteiligten am Bürgerbus würden sich über „neue Gesichter“ freuen. Für Rückfragen ist das Bürgerbus-Büro in Sundern ab dem 2. Januar wieder geöffnet.

