Neuer Kinderclub im Sauerland-Museum in Arnsberg

Arnsberg Von Januar bis Mai können Kinder zwischen 6 und 9 Jahren an fünf Samstagnachmittagen auf Erkundungsjagd durch das Museum gehen.

Im Januar startet im Sauerland-Museum der neue Kinderclub. Gemeinsam mit Museumsguide Linda verbringen die Clubmitglieder von Januar bis Mai fünf spannende Nachmittage im Museum. Die Clubkinder treffen sich einmal im Monat am Samstagnachmittag und erkunden das Museum mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten. Am ersten Clubtag begeben sich die Teilnehmenden mit ihren Taschenlampen auf Erkundungsjagd durch die dunklen Räume.

Das könnte Sie auch interessieren

An den weiteren Nachmittagen reisen sie einmal in die Zeit der Neandertaler und erforschen die Höhle im Museum oder der Ausflug führt ins Mittelalter, wo sie in der Kleidung von Ritter und Burgfräulein die Burg erstürmen. Auch ein Blick hinter die Kulissen in das Museumsdepot sowie ein Ausflug in das Feuerwehrmuseum Arnsberg stehen auf dem Programm.

Die Clubtermine sind der 20. Januar von 18 bis 19 Uhr, dann der 3. Februar, 2. März, 6. April und 4. Mai, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Die Clubmitgliedschaft beträgt 24 Euro. Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen Clubausweis. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02931/94-4444 oder über die Internetseite des Sauerland-Museums: www.sauerland-museum.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg