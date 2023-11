Sundern „Backzeugkasten“ heißt das Geschäft, das Back- und Tortenliebhabern Werkzeuge und Dekorationen an die Hand geben will.

Am 20. November eröffnete Kathrin Hüster offiziell ihr Einzelhandelsgeschäft „Backzeugkasten“ in der Hauptstraße 112 in Sundern. Mit einem breitgefächerten Sortiment, das von Backformen über Ausstecher bis hin zu Schokoladen- und Tortendekorationen reicht, bietet der „Backzeugkasten“ Back- und Tortenliebhabern eine wahre Schatztruhe an kreativem Zubehör. Das berichtet die Stadtverwaltung.

Zur Eröffnung waren neben zahlreichen Gästen auch der Bürgermeister der Stadt Sundern, Klaus-Rainer Willeke, sowie Waldemar Leinweber, Zentrumsmanager der Stadt Sundern anwesend. Gemeinsam überbrachten sie Hüster ihre Glückwünsche zur Eröffnung des Geschäftes und wünschten viel Erfolg für die Zukunft. Julia Heer von der Wirtschaftsförderung Sundern komplettierte die Gratulanten und wünschte ebenfalls viel Erfolg zur Eröffnung des „Backzeugkastens“.

Der „Backzeugkasten“ präsentiert nicht nur eine Auswahl an Backzubehör, sondern überzeugt auch ein Angebot an essbaren Dekorationen, speziellen Zutaten und Farben. Ob Anfänger oder erfahrene Bäckerin, hier finden Backbegeisterte das passende Werkzeug, um kreativ Meisterwerke zu schaffen. Der „Backzeugkasten“ lädt alle Interessierten ein, das breite Sortiment zu entdecken und sich von der Vielfalt der Backwelt inspirieren zu lassen. Öffnungszeiten und weitere Informationen sind unter www.backzeugkasten.de verfügbar.

