Neuer Ranger für den Arnsberger Wald

Arnsberg Maximilian Bertram aus Arnsberg-Breitenbruch betreut einen Abschnitt des 240 kilometerlangen Qualitätswanderwegs „Sauerland-Waldroute“.

Bereits seit 2003 setzt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW Ranger auf den drei großen Fernwanderwegen im Sauerland Ranger ein. Maximilian Bertram ist auf der Sauerland-Waldroute im Einsatz, welche von Iserlohn bis Marsberg das westliche mit dem östlichen Sauerland verbindet und zu großen Teilen durch den Naturpark Arnsberger Wald verläuft. Das berichtet der Kreis Soest.

Ansprechpartner bei Fragen

Rund 70 Kilometer Wegstrecke fallen fortan in sein Zuständigkeitsgebiet: Von Warstein über Büren und Brilon-Alme bis nach Marsberg. Neben der Pflege des Weges und der begleitenden Infrastruktur steht der 27-jährige Wanderern und Erholungssuchenden bei Fragen rund um die Route als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem bietet er mit seinem Team regelmäßig geführte Rangerwanderungen an.

Durch seine Ausbildung zum Forstwirt im Forstamt Arnsberger Wald mit anschließendem Revierdienst kennt Maximilian Bertram die Region und den Naturpark Arnsberger Wald bereits sehr gut. Bei der Entwicklung der geführten Rangerwanderungen kann Maximilian Bertram zudem auf seine Erfahrung als Mitarbeiter des Jugendwaldheims in Arnsberg-Obereimer zurückgreifen. „Hier war ich im Team der Umweltbildung tätig und habe bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützt“, erzählt Bertram.

Die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen ist mir eine Herzensangelegenheit Maximilian Bertram, Ranger

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei für ihn eine Herzensangelegenheit. „Insbesondere in der aktuellen Zeit, in der es unserem Wald nicht gut geht, ist es wichtig, die Fragen der Menschen zu beantworten“, so Maximilian Bertram. „Besonders wichtig ist es mir, die jüngste Generation für den Naturschutz zu sensibilisieren und ihnen zu erklären, wie unser Ökosystem Wald funktioniert.“ Neben der Möglichkeit, sich als Teammitglied der Ranger Südwestfalen neuen Herausforderungen stellen zu können, habe ihn die Wissensvermittlung besonders an seiner neuen Stelle gereizt.

In der Schwerpunktaufgabe der Ranger Südwestfalen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW ist die Fort- und Weiterbildung ein wichtiger Baustein. Für Maximilian Bertram und weitere Kollegen steht daher im nächsten Jahr der Lehrgang zu Natur- und Landschaftspflegern an. „Es ist wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein, um alle Themenbereiche abdecken zu können“, so Bertram.

Die Führungstermine für das kommende Jahr werden in Kürze auf der Webseite des Landesbetriebes Wald und Holz NRW www.wald-und-holz.nrw.de/wald-erleben/ranger sowie auf der Webseite der Sauerland-Waldroute bekanntgegeben. Hier finden Interessierte auch weitere Informationen zum zertifizierten Qualitätswanderweg: www.sauerland-waldroute.de.

