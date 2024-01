Neuer Start-Ort: Oldtimer kommen bei Frühlingsfest zusammen

Sundern Das 16. Sunderner Oldtimertreffen steigt zwar erst Mitte April: Aber schon jetzt werden Anmeldungen angenommen.

Für dieses Jahr mussten sich die Organisatoren des Sunderner Oldtimertreffens einige Neuerungen einfallen lassen. Das berichtet Herbert Müller, Vorsitzender des Museumsvereins Alte Kornbrennerei, mit Blick auf das 16. Treffen am 14. April. „Das Autohaus Bittner scheidet nach vielen Jahren bester Organisation aus persönlichen und betrieblichen Gründen aus, vielen Dank an Bernhard und Bodo von den Liebhabern des rollenden Kulturguts“, so Müller in einer Mittteilung.

Amecke bleibe aber weiterhin Treffpunkt und Startort: Familie von Wrede stellt den Innenhof des Schlosses Haus Amecke ab 10 Uhr zur Verfügung, sodass die alten Schätzchen in herrlichem Ambiente vor dem Schloss zusammenkommen können. Die Anschrift lautet: Haus Amecke, 59846 Sundern.

H-Kennzeichen keine Pflicht

Die klassischen Fahrzeuge müssen mindestens 30 Jahre alt sein, H-Kennzeichen wäre schön, ist aber nicht Pflicht. Zu einem Selbstkostenpreis von 5 Euro kann man ein schönes Teilnehmerschild erwerben., das der Erinnerung an das Treffen dient.

Abfahrt zum Rathausplatz ist gegen 13.45 Uhr. Foto: WP

Der Ablauf: Ab 11.30 Uhr geht es in Gruppen zunächst am Sorpesee entlang in den Märkischen Kreis über Mellen, Balve, Beckum zurück in den Hochsauerlandkreis und über Langscheid und Stemel nach Sundern zur Firma Capristo. Capristo ist einer der führenden Hersteller von Auspuffsystemen und Carbonanbauteilen für Supersportwagen und lädt zu einer Besichtigung des spannenden Betriebs ein. Gegen 13..45 Uhr ist in Gruppen Abfahrt zum Rathausplatz in Sundern. Dort werden die alten Schätzchen von den Kfz-Sachverständigen Martins&Kracht vorgestellt. Müller: „Im Laufe des Nachmittags ist Gelegenheit zu Kaffee und Waffeln im Museum Alte Kornbrennerei, das ab 13 Uhr geöffnet hat. In der Fußgängerzone gibt es auf dem Frühlingsfest viel zu entdecken.“

Aktuelle Informationen sind in der Facebook Gruppe „Sunderaner Altblechfreunde“ zu finden. Anmeldungen mit Angaben zum Fahrzeug und Kontaktdaten sind ab sofort möglich und sollten bis zum 7. April erfolgen. Die Ansprechpartner: André Kracht, Tel.: 0177 8416350, Mail: andre.kracht@martins-kracht.de. Benjamin Müller, Tel.: 02933 846898(abends), Mail: vandoorne@freenet.de, und Herbert Müller, Tel.: 0175 7825503, Mail: bfghmueller@web.de.

