Michael Kalthoff-Mahnke und Andreas Tintrup von der KSL haben jetzt den Wegweiser zur Barrierefreiheit an Doris Feindt-Pohl und Daniel Albers übergeben.

Barrierefreiheit Neuer Wegweiser für mehr Barrierefreiheit in Arnsberg

Arnsberg. Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben hat eine neue Broschüre zu Barrierefreiheit herausgebracht. Jetzt ist sie auch in Arnsberg erhältlich

Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben (KSL), ein Programm des Landes Nordrhein-Westfalen, hat jetzt den neuesten Wegweiser gemeinsam mit der Agentur Barrierefrei NRW in seiner Schriftenreihe vorgelegt. Die Broschüre „KSL Konkret #6“ wurde von den Mitarbeitern des KSL in Arnsberg an die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Stadt Arnsberg, Doris Feindt-Pohl, übergeben.

Druckversion ist kostenfrei erhältlich Die KSL-Broschüre ist für alle Interessierten zu beziehen. Die gedruckte Version des Wegweisers Barrierefreiheit ist kostenfrei erhältlich. Für Zustelladressen in NRW ist der Versand kostenfrei. Die Broschüre steht zudem als barrierefreie PDF als Download zur Verfügung: unter www.kls-nrw.de/

barrierefrei oder unter www.

ab-nrw.de/publikationen/html Informationen über die Arbeit der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Arnsberg gibt es direkt bei Doris Feindt-Pohl, Telefon 02932/ 201 1309 oder per Mail an: d.feindt-pohl@arnsberg.de Darüber hinaus steht die EUTB für Beratungen zur Verfügung. Informationen unter Telefon 02932 201-2291 oder per Mail an: arnsberg@eutb-hsk.de

Die Broschüre soll als Orientierungshilfe zahlreiche Denkanstöße geben, wie sich die rechtlichen Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben in vielen Bereichen umsetzen lassen. Sie steht im Netz als Download zur Verfügung und kann zudem von Initiativen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen direkt in Papierform bestellt werden. Für die weitere Bewusstseinsbildung haben die KSL.NRW Videos entwickelt, die helfen sollen, die Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen so barrierefrei wie möglich zu gestalten.

Für Neulinge genauso geeignet wie für Expertinnen und Experten

„Der Wegweiser ist eine Hilfestellung, weitere Einschränkungen der Barrierefreiheit zu erkennen“, sagt die Beauftragte der Menschen mit Behinderungen der Stadt Arnsberg, Doris Feindt-Pohl. Die Broschüre „KSL-Konkret #6“ bündelt wichtige Informationen, wie sich Barrierefreiheit in vielen Lebenswelten umsetzen lässt, und richtet sich sowohl an alle Themen-Neulinge als auch an Expertinnen und Experten.

„Wir möchten mit dieser Informationssammlung dazu motivieren, sich für den Abbau von Barrieren stark zu machen und somit den Weg zu einer inklusiven und gleichberechtigten Gesellschaft zu ebnen. Viele Barrieren sind leichter zu überwinden, als man denkt“, erklärt Andreas Tintrup, Projektleiter des KSL Arnsberg, welches für den gleichnamigen Regierungsbezirk Arnsberg zuständig ist.

Wegweiser für mehr Barrierefreiheit - „Leichter als man denkt“

Nach einem kurzen Einblick in die zentralen rechtlichen Grundlagen zur Barrierefreiheit, befasst sich der Wegweiser mit den spezifischen Bedarfen von Menschen mit Behinderungen und den Anforderungen, die sie an eine barrierefreie Gestaltung ihrer Umwelt haben. Hierbei steht immer die Frage im Mittelpunkt: Welche Bedingungen brauchen Menschen mit Behinderungen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Dazu gibt es ebenso einen kurzen Überblick über die verschiedenen Formen von Behinderungen und die daraus resultierenden Ansprüche an die Barrierefreiheit.

Die Broschüre unterstützt Interessierte und Initiativen konkret bei folgenden Fragestellungen: Wie funktioniert eine barrierefreie Kommunikation? Wie lässt sich eine barrierefreie Umgebung gestalten? Wie funktionieren barrierefreie Veranstaltungen? Was bedeutet barrierefreies Arbeiten, Wohnen und Reisen? Wie funktioniert eine barrierefreie Verwaltung? Wo gibt es vertiefende Informationen zur Barrierefreiheit?

Unterstützung für die Kommunen für Reflexion und Aufklärung

Die Broschüre dient auch als Unterstützung der Kommunen, über die Möglichkeiten und Chancen eines einfacheren Zugangs zum öffentlichen Leben für Menschen mit Behinderungen zu reflektieren. Zielgruppe für die Informationen sind die kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sowie die Multiplikatoren in Vereinen und Initiativen der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen vor Ort. „In dem Heft finden sich somit Gedanken und Anstöße zur Überwindung von Barrieren direkt vor Ort“, so Feindt-Pohl.

Daniel Albers von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Arnsberg und Mitglied der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen (BIV) ist begeistert von der Broschüre, die ihn bei seinen Beratungen unterstützen wird. Die EUTB ist eine Beratungsstelle für die allgemeinen Belange von Menschen mit Behinderungen. „Mit der Broschüre KSL-Konkret #6 ist es gelungen, neben Denkanstößen auch einen Bezug zur Praxis herzustellen, indem viele Zitate aus dem Alltagsleben von Menschen mit Behinderungen zu lesen sind und zur Bewusstseinsbildung für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen führen“, so Daniel Albers.

