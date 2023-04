Neues aus den Eiscafés in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Die Eisdielen in Arnsberg und Sundern locken mit vielen neuen Sorten. Diese Preise und Geschmäcker erwarten Sie beim Eiscafébesuch!

Die Sonne strahlt und auch die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen endlich sommerlich werden. Zeit, um auch das liebste Kügelchen der zweiten Jahreszeit zu genießen: Eis.

Wir haben uns auf den Weg gemacht, um für Sie und euch saisonale Highlights ausfindig zu machen und das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis unter die Lupe zu nehmen. Dazu haben wir ausgewählte Eiscafés in Arnsberg, Sundern, Neheim und Hüsten besucht – und die eine oder andere neue Eisvariante auch probiert.

Preisanpassung unumgänglich

Zur Saisoneröffnung 2023 mussten am Ende auch die letzten Eiscafés ihre Preise anpassen – im Durchschnitt auf 1,50 Euro je Kugel. „Während der Coronazeit und auch im vergangenen Jahr haben wir unsere Preise nicht angepasst“, sagt der Inhaber des Eis-Cafés San Marco in Hüsten: „Wir wollten das für unsere Kunden nicht.“ Letztendlich jedoch seien auch die Rohstoffpreise extrem angestiegen, so dass eine Preisanpassung unumgänglich gewesen sei. Allein Zucker und Milch seien um einiges im Preis teurer geworden - von der Sahne ganz zu schweigen. „Wir verdienen durch die Erhöhung nicht mehr Geld“, fügt Marco an, „wir haben nur das erhöht, was wir auch als Mehrausgaben verbuchen.“

Ähnlich schildert auch Aurelio Cais, Leiter des Eis-Cafés Cais am Neheimer Markt, die Gründe seiner nunmehr angepassten Eispreise. „Bis zum vergangenen Jahr haben wir versucht, um die Erhöhung herumzukommen und bei einem Euro je Kugel zu bleiben“, sagt er, „In diesem Jahr lässt sich das jedoch nicht mehr umsetzen.“ Und das, obwohl sich das Eis-Café Cais aufgrund der vollumfänglichen Eigenherstellung unabhängig von der Industrieherstellung sieht. Die Kugel für 1,50 Euro sei aber auch größer – als Kugel für Erwachsene gedacht. Denn für 1,20 Euro gibt es ebenfalls eine Eiskugel – in Kindergröße. Die Kundinnen und Kunden der Eiscafés bringen Verständnis für die Preisanpassungen auf – so jedenfalls sieht es Aurelio Cais. „Die Menschen verstehen das – wir hatten bislang noch keine Beschwerden“, sagt er.

Saisonale, neue Highlights

Die neuen Eissorten des Eis-Cafe Cais: Cheesecake-Orange, Zabaione e Caffé und Crunchy-Crunch. Foto: Katharina Kalejs / WP

Kein Wunder, schaut man sich die Auslage einmal genauer an. Denn neben dem Altbekannten tauchen plötzlich auch neue Eisvariationen auf. Cheesecake-Orange, Zabaione e Caffé und Crunchy-Crunch heißen die saisonalen, neuen Highlights im Eiscafé Cais – und diese können sich eindeutig schmecken lassen.

Mit aufregenden neuen Eissorten trumpft auch das Eiscafé Venezia Le Bon am Brückenplatz in Arnsberg. „Wir haben jetzt Kinder Bueno, weiße Schokolade mit Himbeeren und Strapazzata – das ist Sahneeis mit Erdbeersauce“, erklärt eine Mitarbeiterin. Sie konnten tatsächlich ihre Preise im letzten Jahr halten: Auch im Venezia kostet eine Kugel Eis 1,50 Euro. „Den Preis können wir seit zwei Jahren halten.“

In Sundern gibt es jetzt die Magie der Einhörner

In Sundern dagegen musste der Preis auch angepasst werden: Um 20 Cent wurde der Preis für eine Kugel Eis im Eiscafé Venezia in der Sunderner Fußgängerzone angehoben, jetzt zahlen die Eishungrigen auch dort 1,50 Euro pro Kugel. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen, erklärt ein Mitarbeiter des Eiscafés – aber die alten Preise seien nicht mehr tragbar gewesen. Auch auf neue Sorten warten sie aktuell noch, weil das neue Sommerhighlight noch nicht geliefert werden kann. Aber einen Klassiker gibt es dort in neuem Gewand: Unicorn Magic verbindet Schlumpfeis mit bunten Streuseln und schenkt Jung und Alt die bewährte blaue Zunge.

