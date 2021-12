Heimat Neues Buch: Das Abenteuer fängt in Arnsberg an

Arnsberg. Was der arbeitslose Bergmann Jupp so alles in der Regierungsstadt und im Sauerland an verrückten Dingen erlebt.

Pünktlich zum Weihnachtsfest haben der Arnsberger Jochem Ottersbach und und der ehemalige Arnsberger Burkhard Neite ein Buch mit Geschichten aus der Region herausgebracht: „Jupps sagenhafte Reise ins tiefe Sauerland“.

Die Vorfahren von Burghard Neite, Kunstliebhaber und bis zu seiner Pensionierung Realschullehrer in Arnsberg, lebten in einfachen Verhältnissen in Oberahlbaum bei Olpe. Noch heute hat Neite die Geschichten der sauerländischen Sagenwelt in Erinnerung, die sein Großvater erzählte, insbesondere von kleinwüchsigen Wesen, die man „Hollen“ nannte.

Burkhard Neite hat die Geschichte schon vor Jahren konzipiert

Spannend und entspannend „Jupps sagenhafte Reise ins tiefe Sauerland“ ist 96 Seiten stark und dabei auch reich bebildert. Das Buch ist in den meisten Buchhandlungen der Region zum Preis von 10,90 Euro zu erwerben. Das nicht nur als aktuelles Weihnachtsgeschenk für spannende und entspannende Unterhaltungslektüre für Leserinner und Leser aller Generationen.

Vor vielen Jahren begann er dann, sich selbst eine solche Geschichte auszudenken, um sie vielleicht irgendwann auch seinen Enkeln zu widmen. So entstand die fantastische Erzählung von „Jupp und seiner sagenhaften Reise ins tiefe Sauerland“.

Den Bergmann Jupp hat der Strukturwandel des Ruhrgebiets arbeitslos gemacht, was tiefe Depressionen bei ihm auslöst. Um Gartenzwerge für seinen Schwager auszuliefern, tritt er sehr lustlos eine Reise ins tiefe Sauerland an, die schon bald zum gewaltigen Abenteuer sogar für Leib und Leben wird.

Bedingt durch einen Motorschaden hat Jupp einen längeren Aufenthalt in Arnsberg. Hier genießt der Mann aus dem Ruhrpott die Idylle der Altstadt, des Sauerland-Museums und der Klosterkirche. Auf der Schlossruine erfährt er, dass der Teufel der Sage nach eine Lederne Brücke über das weite Ruhrtal gebaut hat. Aber schon hier in Arnsberg beginnt die Serie von Begegnungen mit seltsamen Menschen, die etwas von ihm wollen.

Spannende, genau beobachtende, aber auch heitere Erzählkunst

Neite führt seine Leser nun mit spannender, genau beobachtender, aber auch heiterer Erzählkunst mit auf Jupps abenteuerliche Reise, die nicht von ungefähr im unterirdischen Reich der Hollen endet. Dort erfährt Jupp, dass die seltsamen Geschehnisse Teil einer Mission, verbunden mit einem Auftrag waren.

Die Hollen berichten ihm, dass sie in früheren Zeiten in Eintracht mit den Menschen gelebt und diesen in jeder Notlage geholfen haben. Doch aufkommende Missgunst und Zwietracht bei den Menschen führte zur Entfremdung und Verfolgung der Hollen, so dass sie sich von der Außenwelt zurückzogen.

Als Beispiel führen sie an, dass nicht der Teufel Arnsbergs Lederne Brücke gebaut hat, sondern dass sie ihm zuvorkamen, um den bedrängten Bewohnern der Rüdenburg beizustehen.

Jochem Ottersbach sorgt für die realistische Bebilderung

Den Auftrag der Hollen erfüllt Jupp, als er zurück in Arnsberg, befreit von seinen Depressionen, einem alten Freund vor dem Ratskeller am Alten Markt sitzend seine Reiseerlebnisse schildert. Der Freund soll diese aufschreiben und veröffentlichen, um das Band zwischen den Hollen und den Menschen neu zu knüpfen. Als die beiden sich dann nach Einbruch der Dunkelheit am Glockenturm verabschieden, wartet ein kleinwüchsiges Wesen in der Tordurchfahrt auf Jupp…

Nach der Fertigstellung seiner fantasievollen Geschichte schickte Burghard Neite das Manuskript an einen guten Bekannten, den Arnsberger Künstler Arno Mester. Auch mit der Frage, ob man es nicht illustrieren könnte. Mester reicht es an Jochem Otterbach weiter, der gerade sein Buch „Arnsberg! sagenhaft“ mit aufwendigen, realistisch anmutenden Fotomontagen herausgebracht hatte.

Faszinierend in Szene gesetzt

Und Ottersbach zeigte sich von der Erzählkunst Neites begeistert und von den Möglichkeiten, Situationen auch in dessen Geschichte fototechnisch faszinierend in Szene zu setzen. Er machte sich nicht nur sofort ans Werk, erledigte die Satz- und Layoutarbeiten, sondern nahm auch Kontakt zu einem Schmallenberger Verlag auf, der nun das Werk der beiden Autoren „Jupps sagenhafte Reise ins tiefe Sauerland“ herausbrachte.

