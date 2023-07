Neues Menschlichkeitsprojekt Arnsberg: „Wir springen ein!“

Arnsberg. Die Engagementförderung informiert über das neue Projekt „Wir springen ein!“, von Seniortrainerinnen und -trainer aus Arnsberg ausgeführt.

Mal eben einen Blumenstrauß ordern, eine Runde Karten spielen oder auch zum Konzert nach Bochum fahren – all dies ist für den ein oder anderen gut betagten Menschen, der zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, sich selbst darum zu kümmern, eher schwierig. Und sorgt zum anderen dafür, dass er oder sie sich schnell einsam fühlt.

Das neue Projekt „Wir springen ein!“ der Engagementförderung der Stadt Arnsberg soll hier Abhilfe schaffen. Die Seniortrainerinnen und -trainer Birgit Bott, Heike Burger, Monika Schmidt, Jürgen Brack und Jochen Petersmann bieten als Team ihre Hilfe an.

„Die Idee entsprang der Seniortrainerinnen- und Seniortrainer-Qualifikation, zu der wir einmal im Jahr einladen“, sagt Nicole Fuller, Engagementförderung, „die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überlegen in dreimal drei Blöcken, welche Ideen sie anhand ihrer Interessen und ihres Talents umsetzen können.“

Konzertbesuche oder auch Freunde und Verwandte besuchen

Die Seniortrainerinnen und -trainer aus dem Projekt springen ein, wenn es um die Begleitung zu einem wichtigen Termin geht, der nicht alleine bewältigt werden kann oder soll. Sie begleiten Menschen zu einem Konzertbesuch und sind zudem mobil, wenn es um Besuch von Angehörigen,Verwandten oder guten Freunden bis zu einer Entfernung von 200 Kilometern geht. Auch Ausflüge wie zum Beispiel zum Senioren-Café werden vom Team unterstützt.

Das Projekt „Wir springen ein!“ kümmert sich auf Anfrage auch um kleine Besorgungen und unterstützt beim Kauf von Geschenken oder einem Blumenstrauß, wenn die Anfragenden zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, selber aktiv zu werden. Um die ehrenamtliche Unterstützung buchstäblich am Rollen zu halten, wird eine Anfahrtsgebühr in Höhe von sieben Euro (pauschal) erhoben. Eventuell anfallende Kosten (z.B. beim Einkauf) sind von den Anfragenden zu tragen.

„Wir hatten auch schonmal den Fall, dass ein ehrenamtlicher Seniortrainer mit einem Herren nach Bochum in ein Konzert gefahren ist“, so Nicole Fuller, „Es war ein toller Tag – für Ehrenamtler und Anfragenden.“ Auch ein Rundgang um die Sorpe sei also möglich, wenn man sich einig sei. Während sich das ehrenamtliche Team um die direkte Umsetzung der Wünsche kümmert, ist es die Aufgabe der Engagementförderung, diese Ideen und neuen Gruppen mit Flyern und die Koordination der Anmeldungen zu unterstützen. „Wir nehmen die Anfragen auf, tasten ab, worum es geht und geben diese Infos dann in die Gruppe.“

Die Engagementförderung Arnsberg ist erreichbar unter 02932/201-2281.

