Neues Notfall- und Intensivzentrum: Erste Patienten sind da

Hüsten. Seit 21. Juli werden in Hüsten die ersten Patienten versorgt. Zehn intensivmedizinisch therapierte Patienten transportiert.

Der Neubau des großen Notfall- und Intensivzentrums am Klinikum Hochsauerland, Standort Karolinen-Hospital, wurde am 14. Juli mit einem Festakt offiziell eröffnet. Nun füllt er sich mit Leben.

Seit Freitag, 21. Juli, werden dort die ersten Patienten versorgt – den allerersten, Dieter Eickelmann, haben Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, und Dr. med. Dirk Böse, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen.

Simone Esser, Fachbereichsleitung Pflege Kardiologie, Dr. med. Dirk Böse, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, und Ina Wegner, Pflegedirektorin, heißen Dieter Eickelmann (Bildmitte) herzlich willkommen. Foto: Klinikum Hochsauerland / WP

Die Klinik für Kardiologie zählt zu den Kliniken, die ab sofort im neuen Zentrum ihre Arbeit aufnehmen. Auch in der großen interdisziplinären Intensivstation des Notfall- und Intensivzentrums sind er­ste Patienten eingezogen. Sie wurden aus der bisherigen Intensivstation im Bestandsgebäude des Karolinen-Hospitals in den Neubau verlegt. Trotz der kurzen Wege war dies ein aufwendiges Unterfangen. Denn innerhalb kurzer Zeit mussten zehn intensivmedizinisch therapierte Patienten transportiert und auch während des Transports überwacht und teilweise beatmet werden: „Damit die Patienten im Bestandsgebäude, im Neubau und während der Transporte nahtlos weiter versorgt werden konnten, war das Team heute nahezu dreifach besetzt“, so Dr. med. Kevin Pilarczyk, Chefarzt der Klinik für Intensivmedizin und der Klinik für Notfallmedizin. Des Weiteren haben die Teams der Zentralen Notaufnahme sowie des Operationsbereichs ihr Wirkungsfeld erfolgreich vom Bestandsgebäude des Karolinen-Hospitals in das neue Notfall- und Intensivzentrum verlagert und sind hier ab sofort für die Patientinnen und Patienten da.

Werner Kemper macht deutlich: „Alle Umzüge sind im Vorfeld in allen Details von einem fachübergreifend besetzten Team vorbereitet worden. Der Abschluss des ersten Teils der Umzüge eine Woche nach der offiziellen Eröffnung war ein weiterer Kraftakt und nur mit enormem Engagement und einer großen Teamleistung aller Beteiligten zu bewältigen. Ich danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben“.

Im nächsten Schritt sind dann Anfang August die Umzüge der Klinik für Neurologie sowie der Klinik für Neuroradiologie und interventionelle Radiologie vom bisherigen Standort, St. Johannes-Hospital, vorgesehen. Beide Kliniken werden spätestens ab 7. August 2023 die Patientenversorgung im Notfall- und Intensivzentrum aufnehmen.

Die Umzüge der Fachabteilungen des Standortes Marienhospital folgen dann Anfang September. Im 4. Quartal 2023 sollen alle Umzüge dann vollständig abgeschlossen sein. Oberste Prämisse bei sämtlichen Umzügen ist es, die Patientenversorgung unterbrechungsfrei und uneingeschränkt sicher zu stellen. Die Versorgung erfolgt bis zum Abschluss der nächsten Umzüge an den bisherigen Standorten der jeweiligen Kliniken.

