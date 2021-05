Neues Zentrum für Corona-Schnelltests in Neheim eröffnet

In der Hauptstraße 3 im Zentrum von Neheim hat Anfang Mai ein neues Zentrum für Corona-Schnelltests eröffnet. Hier präsentiert sich ein Teil des Teams.

Neheim. Ein Neheimer Bündnis hat in der Hauptstraße ein neues Testzentrum eröffnet. Die Initiatoren erklären, warum eine weitere Stelle sinnvoll ist.

Ein neues Corona-Testzentrum hat am ehemaligen Standort der Firma Rottler in der Hauptstraße 3 im Zentrum von Neheim eröffnet. Zu Beginn stehen fast 600 Testungen pro Tag zur Verfügung, wie die Veranstalter mitteilen.

Die kostenlosen Tests können online sowie spontan vor Ort gebucht werden. Termine sind auch ohne Smartphone oder E-Mail möglich. „Wir wollen für alle Bevölkerungsgruppen eine passende Lösung anbieten“, sagt Jens Steinberg, einer der Organisatoren des Testzentrums. Mitarbeiter können beispielsweise das Testergebnis direkt vor Ort ausdrucken. Das Corona-Testzentrum in Neheim ist vom Hochsauerlandkreis offiziell genehmigt. Medizinischer Leiter ist der eigentlich im Ruhestand lebende Arzt Dr. Michael Abels.

Testzentrum in Neheimer Hauptstraße 3 blickt auf Öffnungsperspektiven

Ein Teil des medizinisches Personals wird unter anderem von der Zahnarztpraxis Ina Steinberg gestellt. Im Falle eines positiven Tests könne hier auch unverzüglich ein PCR-Test erfolgen, heißt es. Weiteres Fachpersonal sowie das benötigte medizinische Material stellt die Parkapotheke von Alexander Kaarst. „Wir haben deutlich zu wenig Testkapazitäten in der Stadt und brauchen nach der Wiedereröffnung von Handel und Gastronomie dringend niederschwellige Angebote mitten drin“, sagt Jens Steinberg. Von der kommenden Woche an sollen auch sogenannte Lolli-Tests für Kinder in dem Testzentrum angeboten werden.

Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Rottler in der Neheimer Hauptstraße 3 hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Der Betrieb ist zunächst auf drei Monate ausgelegt. Der ursprünglich geplante Umbau des Hauses werde zeitlich verschoben, sagt Eigentümer Paul Rottler. Bei der Organisation hat der Neheimer Citymanager Konrad Buchheister mit seiner Veranstaltungsfirma „18-1-Mobil“ dem lokalen Bündnis geholfen.

Interessant ist: Neben dem medizinisch ausgebildeten Personal unterstützen auch Mitarbeiter der Neheimer Kinos Apollo und Central sowie aus der derzeit stillgelegten Gastronomie das Testzentrum. Sie wurden vorab von Mediziner Michael Albes geschult. Mehr Infos gibt es auf www.neheim-testet.de und telefonisch unter 02932/9009137.

