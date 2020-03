Arnsberg Firma Berndes gehört zur italienischen Alluflon-Gruppe

Die Firma Berndes ist im Herdringer Gewerbegebiet Wiebelsheide ansässig und ist seit einigen Jahren eine Tochtergesellschaft der italienischen Alluflon-Gruppe. Das nachhaltige Kochgeschirr „b.green“ wird in Italien hergestellt.

Am Standort in Herdringen sind 15 Mitarbeiter für Berndes tätig (zum Beispiel für Vertrieb, Marketing, Einkauf und auch für die Qualitätssicherung). Mit Blick auf die Qualitätssicherung ist Geschäftsführer Olaf ordes stolz, dass Berndes nur eine sehr geringe Retourenquote von 0,54 Prozent auf in Deutschland verkauftes Berndes-Kochgeschirr hat.

Die Firma Berndes hat 2019 ihren Umsatz gegenüber 2018 gesteigert.

Dieser Wachstumskurs ist sicherlich auch die Folge eines umfangreichen Marketingkonzepts, dass die Firma Berndes entwickelt hat. Mit Blick auf die Art und Weise der Warenpräsentation steht Berndes in engem Kontakt mit den Handelsunternehmen