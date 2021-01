Neujahrsempfang: Starke Stadt Arnsberg

Arnsberg Die Stadt Arnsberg beschreitet beim Neujahrsempfang neue Wege: In den vergangenen Tagen wurde eine digitale Version erstellt.

Arnsberg. Der Jahresempfang im Sauerland-Theater gehört zu den Höhepunkten im Kalender eines Arnsberger Bürgermeisters. Doch diesmal ist alles ganz anders, wie so vieles zuvor. Heute gegen 17 Uhr stellte die Stadt Arnsberg erstmals einen virtuellen Jahresempfang ins Netz. Er ist in den vergangenen Tagen entstanden ist. Neben Bürgermeister Ralf Paul Bittner waren auch Ministerin Svenja Schulze und die Hüsterner Umweltaktivistin Marcella Hansch dabei: „Da haben wir uns technisch sehr ins Zeug gelegt“, so Bittner kurz vor der Veröffentlichung.

Das Video beginnt mit einem Gang Bittners entlang der Ruhr zum Sauerland-Theater, dann geht er zur Garderobe und begrüßt dort die Zuschauer im Netz. Und dann spricht er auf einer Bühne im bekannten Setting, aber vor leeren Rängen. „Gemeinsam achtsam“, das ist seine Botschaft an alle Bürger. Er dankt für Disziplin und Hilfsbereitschaft, und vor allem allen, die an dem Erfolg, die Pandemie in Arnsberg klein zu halten, beteiligt waren.

Blick zurück mit Dankbarkeit

Bittner wirft dann einen Blick zurück: „Die Stadt steht nicht still: Was haben wir nicht alles erreicht?“ Es folgt ein Dank an die Mitarbeiter der Verwaltung, die Digitalität sei dabei sehr hilfreich gewesen. Beispielhaft nennt Bittner dann einige Aspekte: Das Onlie-Service-Portal wurde massiv ausgebaut mit inzwischen 100 Dienstleistungen;

Das aktive gesamtstädtische Marketing und die Wirtschaftsförderung wurden vorangetrieben: Die Shopping-Card für ganz Arnsberg sei dafür ein Aushängeschild;

Und Arnsberg als Hochschulstadt für die Forstwirtschaft nehme Formen an: Es folgten nun externe Beratung zur Realisierung.

Nachhaltigkeit unabdingbare Variable

Diese Idee, so Bittner, binde sich in die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg ein: „Die sterbenden Wälder zeigen die gravierenden Auswirkungen, dass das Ganze nicht nur ökologische, sondern auch soziale und ökonomische Wirkungen hat. Jeder kann mit seinen Mitteln etwas tun und bewegen“, sagt Paul Ralf Bittner. In 2020 habe man gemerkt, auf was es wirklich ankomme. Nachhaltigkeit werde zur unabdingbaren Variable in den nächsten Jahren: „Es gibt keine zweite Chance für unsere Erde!“ Das finde sich ab sofort in jeder Vorlage der Stadt Arnsberg wider.

In ihren Grußworten würden dies auch die Hüstenerin Marcella Hansch von everwave, der städtische Sebastian Marcel Witte und Bundesumweltministerin Svenja Schulze bestätigen.

Blick nach vorn

Und der Arnsberger Bürgermeister wirft noch einen Blick auf die Aussichten: Bürgerräte sollen kommen. Mit diesem Ansatz könnten Kommunen glücklicher werden, bewiesen Untersuchungen. „Mutig werden in den weiteren Feldern der Stadt“, überschreibt Bittner den nächsten Punkt: Modernisierung und das Vorantreiben vieler weiterer Projekt: „Die Oeventroper Schule wird neu gebaut, es gibt ein neues Bürgerzentrum und ein neues Zentrum. Auch in der Altstadt passiert viel. Der neue Campus an der Promenade wird autofrei, der Solepark in Hüsten wird belebt: Da legen wir bald los, auch beim Neubau der Grimmeschule. Auch in den Dörfern wird sich viele bewegen, Mittelpunkte in Wennigloh, Müschede und Bruchhausen entstehen.“

„Ich bin in Gedanken bei den Menschen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen oder sich dort davon erholen“, sagte Bittner zum Schluss. „Arnsberg ist eine starke Stadt“, fügte er hinzu. „Gehen wir gemeinsam, voller Elan in das neue Jahr.“

Den ganzen digitalen Neujahrsempfang finden Interessierte unter www.arnsberg.de