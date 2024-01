Nicht nur „Drei Könige“ in Wennigloh sondern gleich 23

Die Teilnehmenden am Königsstammtisch in Wennigloh.

Arnsberg-Wennigloh An „Heilige Drei Könige“ treffen sich 20 Majestäten zum Königsstammtisch im Bergdorf. Unterhalt der Halle kostet jährlich 15.000 Euro.

Die Schützenkönige der St. Franziskus-Xaverius-Schützenbruderschaft Wennigloh kamen am Samstag zum Fest der Heiligen Drei Könige zum traditionellen Wennigloher Königsstammtisch im Freizeitheim der Schützenhalle des Bergdorfes zusammen. Auf Einladung der Bruderschaft folgten neben dem amtierenden König Nikolaj Schulte 19 vorangegangene Majestäten der Einladung.

Schützenhauptmann André Westermann, der in den Jahren 2017 und 2018 selbst im Bergdorf regierte, begrüßte die Anwesenden, darunter auch Ehrenhauptmann Helmut Böhmer, und freute sich, das neue Schützenjahr im Kreise so vieler ehemaliger Regenten beginnen zu können. Er hielt sodann Rückschau auf das Jahr 2023, welches mit einigen Umbauten in der Schützenhalle aufwarten konnte, darunter die Umrüstung der Hallen-Beleuchtung auf LED-Technik und die Umsetzung der Wennigloher Vogelstange. Er verschwieg aber auch nicht, dass der reine Unterhalt der Halle jährlich die stattliche Summe von 15.000 Euro verschlingt.

Ausblick auf Investitionen und Veranstaltungen im Jahr 2024

Beim Blick auf das Jahr 2024 stellte der Wennigloher Schützen-Chef den versammelten Majestäten die maßgeblichen Handlungsfelder der kommenden Monate vor. Dazu zählen neben dem Bau einer Doppelgarage an der Schützenhalle auch mindestens zwei Comedy-Veranstaltungen der erfolgreichen Reihe „Vorsicht Humor!“. Zudem steht auch wieder die Ausrichtung des Wennigloher Hallenkarnevals 2024 am 9. Februar bevor.

Klaus Blume erneut dienstältester König

Als dienstältesten anwesenden König konnte Hauptmann Westermann -wie bereits in den Vorjahren - Klaus Blume auszeichnen und überreichte ihm ein Präsent der Schützenbruderschaft. Klaus Blume errang in den Jahren 1967 und 1982 die Wennigloher Königswürde. Ebenso erhielt der amtierende König Nikolaj Schulte ein Erinnerungspräsent der Warsteiner Brauerei. In geselliger Runde wurden anschließend noch zahlreiche Anekdoten und Geschichten aus den Regentschaften der vergangenen Jahrzehnte ausgetauscht. Der Wennigloher Königsstammtisch wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen und findet, quasi als Pendant zu den jährlichen Königinnen-Treffen, immer am Fest der Heiligen Drei Könige statt. Nach Corona bedingter Pause in den Jahren 2021 und 2022 kann diese schöne Tradition nun wieder gelebt werden.

