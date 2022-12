Niedereimer: Aldi-Belegschaft lässt Kinderaugen leuchten

Niedereimer. 38 Mädchen und Jungen der „Regenbogenschule“ dürfen sich über ein schönes Weihnachtsgeschenk freuen - dank der Wunschbaum-Aktion.

„Wir wollen dazu beitragen, Kinderaugen am Weihnachtsabend zum Leuchten zu bringen.“

Das sagt der für die hiesige Region zuständige Aldi-Betriebsratsvorsitzende Olaf Hammel. Und so haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des großen Einzelhandelsunternehmens auch am Standort Niedereimer eine Wunschbaum-Aktion anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes gestartet. Kooperationspartner ist der Schulverbund „Regenbogenschule“.

Erstmals im Stadtgebiet Arnsberg: die Wunschbaum-Aktion der Aldi-Mitarbeiter

Fakt ist: Leider nicht alle Kinder kommen an den Festtagen in den Genuss, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Denn nicht selten geraten Eltern auch unverschuldet in eine finanzielle Schieflage, beispielsweise durch den Tod eines Elternteils.

Und genau diese Kinder wollen auch die Aldi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niedereimer, so Olaf Hammel, glücklich machen. „An dieser vor drei Jahren gestarteten Wunschbaum-Aktion, die nun erstmals im Stadtgebiet Arnsberg stattfand, hat sich die komplette Belegschaft mit großer Begeisterung beteiligt,“ freut sich auch die stellvertretende Betriebsrätin Mandy Ellefred. Weil es einfach eine schöne Sache sei.

38 Kinder der „Regenbogenschule“ dürfen sich über ein Geschenk freuen

Vor Ort im Bereich der „Regenbogenschule“ sind es 38 Mädchen und Jungen, die so eine nette Bescherung erleben werden. Ausgewählt wurden die Kinder, die in den Genuss der mit Liebe verpackten und mit frohem Herzen gespendeten Präsente kommen, vom Kollegium der Schule, angeführt von Schulleiterin Andrea Deyda. Weiß doch das Lehrerkollegium, in welcher Familie der ihnen anvertrauten Kinder der Schuh drückt, wo man eine Freude bereiten kann.

Das Vorgehen im Rahmen der Wunschbaum-Aktion war simpel: Die vom Schulkollegium ausgewählten Mädchen und Jungen konnten diskret einen selbst gestalteten Wunschzettel ausfüllen, „wobei wir natürlich darauf geachtet haben, dass der vorgegebene Betrag nicht deutlich überschritten wurde,“ sagt Andrea Deyda. Diese teils bunten Wunschzettel wurden dann in einem geschmückten Tannenbaum im Foyer der Aldi-Filiale aufgehängt und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter konnte so darauf zugreifen und einen der sehnlichen Kinderwünsche erfüllen.

Die Belegschaft zieht bei der Wunschbaum-Aktion begeistert mit

„Was große Resonanz in der Belegschaft gefunden hat, denn die Zettel waren sofort vergriffen,“ freut sich Olaf Hammel. Zudem wisse man bei dieser Aktion, dass das Geschenk dank des Einsatzes der Schule auch die jeweilige Zielperson erreiche. „Anders als bei einer großen Spendenkampagne.“

Dieses „tolle Engagement“ der Aldi-Mitarbeitenden habe aber neben dem karitativen Zweck, finden der Betriebsratsvorsitzende und dessen Stellvertreterin, noch eine andere, nicht minder schöne Seite: „Sie trägt auch zum Zusammenhalt der Belegschaft bei, weil man ein gemeinsames Ziel verfolgt.“

Die Aldi-Geschäftsführung übergibt der Schule Gutscheine im Wert von 1000 Euro

Um die Wunschbaum-Aktion abzurunden, überreichte schließlich Matthias Nysten am Donnerstagmorgen als Leiter Immobilien und Expansion des Unternehmens im Namen der Aldi-Geschäftsführung noch zusätzliche 1000 Euro in Form von Gutscheinen an Andrea Deyda. „Über deren Verwendung entscheidet allein die Schule,“ so Nysten, „aber die Spende soll allen Schülern zugutekommen.“

