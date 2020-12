Niedereimer: Der neue Kunstrasenplatz ist fertig

Niedereimer. Viele freiwillige Helfer und Sponsoren sorgen für erfolgreichen Abschluss des Projekts. Termin für Einweihung ist aufgrund von Corona noch offen.

Zum Schluss hatten die Verantwortlichen dann auch mal Glück: mit dem Wetter

Denn praktisch mit den letzten schönen Tagen Ende Oktober und Anfang November konnte der finale Handgriff des Projekts „HerzRasen“ erledigt werden. Damit steht dem TuS Niedereimer nun eine schmucke Kunstrasenanlage zur Verfügung. Das Traurige am erfolgreichen Abschluss: Corona verhindert die feierliche Einweihung und sofortige Nutzung.

Fast drei Jahre hat der TuS Niedereimer der Fertigstellung entgegengefiebert

Diesem besonderen Moment der Fertigstellung hatte der Verein, aber besonders der eigens gebildete Kunstrasen-Ausschuss seit fast drei Jahren entgegengefiebert. Denn in der Jahreshauptversammlung im Januar 2018 hatte der Vorstand den Auftrag erhalten, die Machbarkeit einer Kunstrasenanlage zu prüfen.

Und diese gefühlt ewigen drei Jahre und etliche hohe Hürden später stehen Vorsitzender Tim Tenner und Geschäftsführer Uwe Taubitz nun auf dem Platz und genießen den Blick auf die über 6000 qm Grünfläche.

Uwe Taubitz: „Ohne den Rückhalt unserer Familien wäre hier nichts gegangen“

„Mit dem riesigen Erfahrungsschatz, den wir in den letzten drei Jahren angesammelt haben, könnten wir ohne Probleme noch einen weiteren Platz bauen“, scherzt Tim Tenner, ehe ihn sein Geschäftsführer an die Familien daheim erinnert. Diesen, so Taubitz, sei eine solche Aktion nämlich nicht noch einmal zuzumuten. „Wir müssen uns bei so vielen Menschen bedanken, die den TuS unterstützt haben. Aber ohne den Rückhalt unserer Familien wäre hier nichts gegangen“ stellt Taubitz klar.

Auch bei der Stadt Arnsberg, insbesondere bei den Herren Vollmer und Bräutigam, den ausführenden Unternehmen „Living Green“ und „Sportsgrass since 1994“ sowie allen freiwilligen Helfern der zahlreichen Arbeitseinsätze sagt der TuS nun aus der Corona-Distanz heraus herzlichen Dank. „Aber wir hoffen, dass wir uns auf der Einweihungsfeier noch persönlich bei den vielen weiteren Unterstützern erkenntlich zeigen dürfen“.

Lisanne Glaremin: „Das hier ist eine ganz andere Liga“

Der neue Kunstrasen aus anderer Perspektive. Foto: Privat

Immerhin konnten alle 720 Parzellen, deren Verkauf ein wichtiger Baustein für die Finanzierung war, für Beträge zwischen 10 und 5000 Euro einen Paten finden.

Wann die Eröffnung nun stattfinden wird, dass könne aber derzeit leider noch niemand sagen. Genauso offen sei der Zeitpunkt, an dem der neue und von Granulat freie Platz endlich zum Fußballspielen genutzt werden dürfe.

Doch drei Spielerinnen und Spieler von Senioren- sowie Frauen-Mannschaft durften schon einmal probeweise den Ball laufen lassen - im Rahmen eines Videodrehs.

Und Lisanne Glaremin beschreibt dieses Gefühl so: „Die Asche war schon ein Heimvorteil, aber das hier ist eine ganz andere Liga. Wie von der Buckelpiste auf den Laufsteg!“

Christian Voigt hält das Baugeschehen mit einer Kameradrohne fest

Der zweiminütige Clip wurde übrigens von Christian Voigt erstellt. Er hat in den sieben Wochen des Umbaus jede Bauphase mit einer Kameradrohne festgehalten und zu einem informativen Kurzfilm zusammengefasst. Dieser ist zum Beispiel auf der Facebook-Seite des TuS Niedereimer zu sehen.

