Niedereimer: Hofkapelle Bienstein ist geöffnet

Die nur selten zugängliche Hofkapelle Bienstein in Niedereimer ist am Sonntag, 12. September, für die Öffentlichkeit geöffnet.

Niedereimer. Zudem bietet der Arbeitskreis Dorfgeschichte zum „Tag des offenen Denkmals“ einen kostenlosen „Rundgang zur Dorfentwicklung“ an.

In diesem Jahr nimmt der Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer (AKD) wieder real am deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmal“ am morgigen Sonntag, 12. September, teil. Erneut kann dann in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein Blick in die Hofkapelle Bienstein geworfen werden.

Die Kapelle ist ein sakrales Kleinod in der Dorfgeschichte Niedereimers und nur zu besonderen Anlässen geöffnet. Der Besuch der Hofkapelle ist Corona bedingt allerdings nur für Einzelpersonen oder für einen gemeinsamen Haushalt möglich.

Kapellenbesichtigung und Dorfrundgang sind kostenlos

Zusätzlich zur Besichtigung der Hofkapelle bietet der AKD-Vorsitzende und Ortsheimatpfleger Detlev Becker am morgigen Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr noch einen „Rundgang zur Dorfentwicklung“ an. Ausgangspunkt für die Führung ist die Kapelle. Bei diesem Rundgang soll den Teilnehmern die bauliche Entwicklung des Dorfes Niedereimer in den letzten 800 Jahren aufgezeigt werden.

Der AKD als Ausrichter, würde sich über zahlreiche Besucher - unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung (3-G-Regel) - freuen. Die Kapellenbesichtigung und die Teilnahme am „Rundgang zur Dorfentwicklung“ sind natürlich kostenlos.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg