Niedereimer: In einer Garage brennt ein Auto

Ein Auto stand in Niedereimer in Flammen. Ein Mann erlitt eine Rauchvergiftung.

Zu einem Brand in Niedereimer musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr ausrücken: Dort stand in einer Garage in der Schürholzstraße ein Pkw in Flammen. Bei Eintreffen der Wehr hatten beherzte Anwohner bereits das Feuer teilweise gelöscht, dem dann die Wehrleute unter Einsatz eines C-Rohrs endgültig den Garaus bereiteten.

Mann erleidet Rauchvergiftung

Bei dem Brand zog sich ein Mann eine Rauchvergiftung zu und musste vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut werden.

Vor Ort im Einsatz waren die Hauptwache Arnsberg und der Basislöschzug 6, bestehend aus dem Löschzug Bruchhausen und der Gruppe Niedereimer.