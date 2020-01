Neheim. Schnell gelöscht war am Silvesterabend ein Friteusen-Brand in der Taverne Kostas an der Neheimer Goethestraße. Niemand wurde verletzt.

Niemand verletzt: In Neheimer Lokal brannte Friteuse

Am Silvesterabend gegen 19 Uhr brannte plötzlich die Friteuse in der Taverne „Kostas“ an der Neheimer Goethestraße. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte den Kleinbrand. Allerdings war das Lokal stark verqualmt, so dass die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter einsetzte, um den Rauch entfernen.

Der Brandeinsatz der Feuerwehr dauerte etwa eine halbe Stunde. Die Kreuzung Goethestraße / Lange Wende war vorübergehend durch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei belegt. Die Gäste, die draußen darauf warteten, dass der Qualm aus dem Lokal verschwand, wurden von einer Bedienung mit Ouzo versorgt. Dann konnten die Gäste wieder ins Lokal gehen. Die Taverne war dann wieder voll besetzt. Durch den Brand wurde keine Person verletzt.