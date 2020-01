Notfallmedizinzentrum: Ein historischer Tag für Arnsberg

Man kann über den rasanten Wandel und Konzentrationsprozess auf dem Gesundheitssektor geteilter Meinung sein. Klar, es ist nicht schön, dass nicht mehr jede Stadt ihr Krankenhaus haben kann und das wohl auch in Zukunft noch Häuser schließen werden. Aber gerade deshalb ist der Tag des Spatenstiches für das Notfall- und Intensivzentrum des Klinikums Hochsauerland in Hüsten ein für die Stadt Arnsberg und die Region historischer und guter Tag: Eine 88-Millionen-Euro-Investition mit einer über 28 Millionen Euro starken Förderung des Landes NRW dürfte die Krankenhausversorgung im Raum Arnsberg und Sundern für lange Zeit zukunftsfähig gemacht haben. Die interdisziplinäre Konzentration der Kompetenzen verleiht dem Haus eine Schlagkraft auf einem umkämpften Markt, die nicht zum Klinikum gehörende Nachbarhäuser erschrecken lässt.

Es ist nicht mehr die Zeit für Krankenhaus-Romantik. Das Klinikum ist längst nicht mehr das, was es war, als es sich vor zehn Jahren aus drei Arnsberger Häusern zu einer großen Einheit zusammengeschlossen hatte. Das finden nicht alle gut, vor allem nicht die Mitarbeiter/-innen, denen viel Veränderung abverlangt wurde und wird. Am Ende wird es aber allein darum gehen, ein Klinikum in der Stadt zu halten. Das ist schon ambitioniert genug, da das Wachsen des Zentrums und seiner Aufgaben mit Personal hinterlegt sein muss – mit Fachkräften im ärztlichen und pflegerischen Bereich, die in einer Region wie dem Sauerland erst einmal gefunden werden müssen. Da muss ein Klinikum in die Nachbarstädte schauen, egal ob das einem Krankenhaus dort passt oder nicht. Solange mit attraktiven Arbeitsplätzen und stets optimierbarer Unternehmenskultur anstatt unmoralischen Wechselprämien geworben wird, ist das okay.

Das Notfall- und Intensivzentrum bringt Verkehr in die Stadt. Es braucht intelligente Lösungen, die für Anlieger so wenig Belastung bringen wie möglich. Ganz zu nehmen sein wird sie ihnen am Ende aber kaum. Die Zukunftssicherung der Krankenhausgesundheitsversorgung in Arnsberg hat Vorrang.