Notfallzentrum Hüsten: Minister Laumann kommt zum Richtfest

Der Rohbau des Notfall- und Intensivzentrums am Hüstener Karolinen-Hospital: Zum Richtfest am Freitag kommt auch Minister Laumann.

Hüsten. Zum Richtfest für den Neubau des Notfall- und Intensivzentrums des Klinikums Hochsauerland in Hüsten kommt am Freitag auch NRW-Minister Laumann.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wird am Richtfest für den Neubau des Notfall- und Intensivzentrums des Klinikums Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital Arnsberg-Hüsten teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt am kommenden Freitag, 8. Oktober 2021, um 14 Uhr.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Bau mit rund 28 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des im Januar 2020 gestarteten Neubaus belaufen sich auf 88 Millionen Euro. Zum Richtfest wird Minister Laumann ein Grußwort sprechen. Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland, wird das Richtfest eröffnen.

Weitere Redner

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Es folgen weitere Grußworte von Hans-Josef Vogel (Regierungspräsident des Regierungsbezirks Arnsberg), Professor Dr. Gernot Marx (Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen und Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)), Professor Dr. Norbert Roeder (Vorsitzender des Aufsichtsrates, Klinikum Hochsauerland GmbH) und Dr. Norbert Peters (Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Ärztlicher Direktor der Arnsberger Standorte des Klinikums Hochsauerland).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg