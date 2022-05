Schule NRW-Juniorballett zur Gast am St.-Ursula-Gymnasium in Neheim

Neheim. Ein beeindruckender Projekttag liegt hinter dem St.-Ursula-Gymnasium. Wir haben uns vor Ort spannende Eindrücke verschafft.

Man konnte es im wahr­sten Sinne des Wortes „knistern“ hören in der Turnhalle des St.-Ursula Gymnasiums: 120 Schülerinnen und Schüler beobachten gebannt und mucksmäuschenstill einen Tänzer des NRW-Juniorballetts bei der Demonstration der außerordentlichen Beweglichkeit und den Rotationsmöglichkeiten von Tänzerbeinen (siehe Foto).

++ Lesen Sie auch: Die Arnsberger Erdbeersaison nimmt Fahrt auf. Alles dazu und zum Selbstpflücken ++

Insgesamt neun von zwölf Mitgliedern des NRW-Juniorballetts, ihre Trainerin sowie Projekt-, Ballett- und Theaterleiter aus Dortmund waren am Donnerstag zu Besuch in Neheim, um das große Finale des gemeinsamen Projekts mit dem St.-Ursula.-Gymnasium (SUG) u.a. mit einem Auftritt zu zelebrieren.

Vorbereitung im Unterricht

„Zuvor haben wir uns gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern in den Kunst-, Sport-, und Musikkursen der EF und Q1 auf den Besuch vorbereitet, und es gab auch ein Zoom-Meeting mit Vertretern des NRW-Juniorballets“, erklärt Maria Förster, Lehrerin am SUG. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Jacqueline Schatton und Julia Grüne hat sie das Projekt begleitet, das in jedem Jahr nur an fünf ausgewählten Schulen stattfindet.

Die Schülerinnen Linda Grothe (links) und Melanie Wacker turnen selbst im Verein waren begeistert vom Besuch des NRW-Juniorballetts am St.-Ursula-Gymnasium. Foto: Christina Schröer

Begonnen im Dezember 2015, sind inzwischen schon über 2500 Schülerinnen und Schüler aktiv an Schulbesuchstagen beteiligt gewesen. Jeder dieser Tage wird grob drei Phasen aufgeteilt: den persönlichen Austausch in von Schülerinnen und Schülern gestalteten „Dialogphasen“ (gemeinsam Basketball spielen, musizieren, malen bis zur Gesprächsrunde), das 75-minütige Balletttraining der Tänzerinnen und Tänzer (das Ballett bringt Ballettteppich, Stangen, Ballettmeisterin und Musik in die Turnhalle), und die Feedback-/Dialogphase.

Ein Leben für den Tanz

„Für die meisten Schüler war es sehr beeindruckend, dass die Tänzer tatsächlich ihr ganzes Leben auf das Tanzen ausrichten und keine richtige Freizeit bleibt“, berichtet Maria Förster. Für sie und das Kollegium sei es besonders wertvoll, dass die Jungen und Mädchen durch das Projekt verschiedene Lebenswelten kennenlernen und so ihren Horizont erweitern. Linda Grothe und Melanie Wacker sind Schülerinnen am SUG und beide begeisterte Turnerinnen beim TV Neheim. Das Ballett-Projekt war genau ihr Ding: „Unser Sportkurs in der Schule ist auch auf Tanz ausgerichtet.

Beeindruckende Beweglichkeit und Körperspannung

Da hat der Besuch des NRW-Juniorballetts uns natürlich besonders angesprochen“, berichtet Linda Grothe. Tatsächlich war der Projekttag der erste wirkliche Berührungspunkt mit dem Ballett-Sport für die beiden. „Sonst hat man ja nur davon gelesen und es im Fernsehen gesehen. Mich haben vor allem die enorme Beweglichkeit und die Körperhaltung der Tänzerinnen und Tänzer beeindruckt. Selbst wenn sie nur da sitzen, kann man beobachten, wie sie die Füße auf Spannung haben und immer wie beim Ballett positionieren“, so Melanie Wacker.

Ein weiterer Mehrwert des Projekttags: Da die Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt kommen, um in Dortmund die zweijährige Juniorballett-Ausbildung zu durchlaufen, wird in den Dialogphasen mit den Schülern ausschließlich Englisch gesprochen. Leiter Sebastian Bialas, der zum Projekt promoviert, erklärt: „Die fast gleichaltrigen Tänzerinnen und Tänzer leben im Vergleich zu den Schülern schon lange nicht mehr Zuhause bei den Eltern, brennen für das Ballett, ihren Beruf und ihre Karriere, verbreiten ein besonderes Lebensgefühl. Sie strahlen aus, dass sich Anstrengungen lohnen können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg