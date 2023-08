Junge Mutter erfüllt sich Geschäftstraum in Neheim

Inhaberin Betina Bente (links) und Freundin Stephanie Hoh heißen Kundinnen und Kunden in ihrem kleinen Geschäft in Neheims Innenstadt herzlich willkommen.

Neheim. Der Mannamello Kids Concept Store öffnet am 12. August in Neheim am Markt. Inhaberin Betina Bente setzt auf ökologisch zertifiziertes Spielzeug

„Als ich nach der Geburt unseres ersten Sohns gemerkt habe, wie er mit Spielzeug regelrecht zugeschüttet wurde, habe ich einen Schlussstrich gezogen und gesagt, dass man etwas ändern muss!“ Betina Bente gibt offen zu: „Ich bin jetzt seit fünf Jahren Mutter und das Verständnis für das Thema Erziehung hat sich radikal verändert. Mittlerweile denke und handle ich anders als früher.“

Inspiriert durch die Heimat

Vor rund zehn Jahren zog sie ins Sauerland. Ursprünglich stammt Betina Bente aus dem Schwarzwald, genauer gesagt aus Freiburg. „In Freiburg spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle in der Stadt. Es gibt viele Läden, die auf ökologisch zertifizierte Produkte setzen oder auch Waren ohne Verpackung anbieten, die man quasi mit den eigenen Dosen und Behältnissen mit nach Hause transportiert. Außerdem sind die Erziehungsmethoden aus den Waldorf- und Montessori-Kindergärten tief in der Gesellschaft verankert“, gibt sie Einblicke in ihre Heimat.

Bente erkennt durchaus Parallelen zwischen dem südlichen Schwarzwald und Südwestfalen, insbesondere Arnsberg. „Hier passiert mittlerweile so viel rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Stadt. Mit dem Arnsberger Nachhaltigkeitsbüro und Andreas Witte habe ich bereits gesprochen. Man findet meine Ideen sehr gut. Ich finde auch, dass die Sauerländer stolz auf ihre Heimat sind und bewusster leben als in anderen Teilen Deutschlands. Deshalb kann ich mich gut damit identifizieren.“ Beim Nachhaltigkeitsfestival „Schlabberkappes“ hat sie auch bereits Eindrücke gesammelt.

Dieses Gefühl hat Betina Bente dazu bewogen, in der Neheimer Innenstadt ein Geschäft zu eröffnen, den sogenannten Mannamello Kids Concept Store. Dort werden Kleidung, Accessoires, Spielzeug und Bücher angeboten, die besonders werthaltig sind und nachhaltig produziert wurden. „Wir haben beispielsweise Holzspielzeug der Firma Ostheimer aus Süddeutschland. Das ist eine kleine Manufaktur, in der alles liebevoll und aufwendig von Hand hergestellt wird“, so Bente.

Neben Spielzeug sind auch Accessoires, Kleidung und Bücher im Laden zu kaufen. Foto: Eric Claßen

Bei der Kleidung legt die junge Mutter wert darauf, dass keine Chemie verwendet wird. „Mir ist auch das Tierwohl wichtig. Alles soll natürlich sein!“ Selbstverständlich seien diese Produkte dann auch teurer, aber man könne sie auch guten Gewissens benutzen oder verschenken. In erster Linie ist die Produktpalette auf Kinder zwischen null und sechs Jahren ausgerichtet. Einige der Accessoires für den Haushalt würden sich auch für Erwachsene eignen.

Kinderbücher aus der Schweiz

Besonders stolz ist Betina Bente darauf, dass sie Bücher des Bohem-Verlags anbieten darf. „Das ist ein Kinderbuch-Verlag aus der Schweiz, der sehr liebevolle Bücher veröffentlicht. Diese Bücher sind gar nicht so einfach außerhalb des Internets in Deutschland zu erhalten“, behauptet Betina Bente. „Ich glaube, dass die Menschen in Neheim die Produkte sehr gut annehmen werden. Das Bewusstsein für solche Produkte ist in die Gesellschaft zurückgekehrt. Wir müssen alle lernen, einfache Dinge wieder mehr wertzuschätzen“, glaubt Bente.

Die PR und Marketing Managerin erfüllt sich mit dem Geschäft am Neheimer Markt mit Blick auf St. Johannes Baptist einen kleinen Traum. „Ich denke schon seit einigen Jahren darüber nach, solche Produkte in einem kleinen Laden anzubieten. Deshalb bin ich über die Chance hier umso glücklicher.“ Kontakt hatte sie beispielsweise auch mit der IHK, erhielt Hilfe durch die Existenzgründungsberatung.

Etliche dieser Produkte und Waren hat sie auch schon im heimischen Kinderzimmer testen lassen. „Natürlich spielen meine Kinder mit den Sachen. Die Holztiere sind zum Beispiel sehr beliebt.“

Engagierte Mütter

Betina Bente managt den Laden in Neheims Innenstadt nicht komplett allein. Unterstützung gibt es von ihren beiden Freundinnen Stephanie Hoh und Mareen Eidens. Beide sind wie Betina Bente Mütter und berufstätig. „Ich bin dadurch nur nachmittags im Geschäft anzutreffen“, erklärt Stephanie Hoh. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu garantieren, sind auch die Öffnungszeiten des Geschäfts angepasst worden. Dienstags bis samstags ist das Geschäft morgens von 10 bis 13 geöffnet. Außerdem ist es dienstags, donnerstags und freitags nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Montags bleibt das Geschäft geschlossen, ebenso Mittwochnachmittags.

In Zukunft plant Betina Bente einmal im Monat eine Aktivität in ihrem Kids Concept Store anzubieten. Das kann eine Malstunde, eine Bastelaktion oder ein Vortrag sein. Derzeit laufen dazu die Planungen an. Offizielle Eröffnung des Geschäfts ist am Samstag, 12. August. Dann dürfen sich die Kundinnen und Kunden auch über eine kleine süße Überraschung freuen.

