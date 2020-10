Oelinghausen: Plünderer ermorden Pfarrer in Nachkriegszeit

Es war der 23. Oktober 1945, ein Dienstagabend, als Pfarrer Franz Steffensmeier von Neheim über Herdringen mit dem Fahrrad auf den Weg nach Hause in seine Pfarrei Oelinghauser Heide war.

Am Wegekreuz (L682, Richtung Holzen – Franz-Steffensmeier-Straße, Richtung Kloster Oelinghausen – Straße-Oelinghauser Heide) sah Steffensmeier, wie fünf ehemalige Zwangsarbeiter ein Rind auf der Weide abgeschlachteten. Er erkannte einen der Täter, der als Zwangsarbeiter auf dem Gutshof Oelinghauser Heide gearbeitet hat. Er sprach ihn an: „Vallek, du tust so was auch?“ Daraufhin nahmen die Täter ihm das Fahrrad weg und erstachen ihn mit einem Messer.

Pfarrer Franz Steffensmeier (1896-1945) Foto: Privat

Sie schleiften den Pfarrer in das nahe gelegene Waldstück und bedeckten ihn mit Zweigen. Am nächsten Morgen kam Steffensmeier nicht zum Schulgottesdienst und alle Heidebürger begannen mit der Suche. Sie fanden ihren Pfarrer an der Stelle, an der heute das Oelinghauser Kreuz (Wegekreuz) steht.

„Nach den Aufzeichnungen wurde Steffensmeier mit zahlreichen Messerstichen ermordet. Die Täter mussten Zeugen beseitigen. Es wurden damals sehr hohe Strafen für Plünderungen verhängt“, weiß Bernhard Padberg vom Arbeitskreis Dorfgeschichte Holzen (AKO).

Weitere Mordopfer

Steffensmeier war nicht das einzige Mordopfer an diesem Abend. Die fünf ehemaligen Zwangsarbeiter waren vorher in die Oelinghauser Mühle eingedrungen. Dort brachten sie bei ihrem Raubzug die Müllerin Auguste Menzebach und ihren Schwiegersohn Norbert Düllberg um.

Padberg erinnert: „Es sind drei Menschen in der Nacht brutal zu Tode gekommen. Es waren fünf Täter, wovon der Haupttäter zum Tode durch Erschießen verurteilt wurde.“ Die Täter lebten in einem Lager in der Nähe von Menden-Platte Heide. Die vier anderen sehr jungen Täter bekamen sehr hohe Gefängnisstrafen. Aus Erzählungen weiß Padberg, dass es nach dem Krieg immer wieder durch Überfälle zu Erpressungen und Morden auf den umliegenden Gutshöfen und Höfen kam. „Es waren räuberische Horden, die Kleidung, Vieh und Getreide gestohlen haben. Man dachte, dass es nach dem Krieg nachlassen würde. Aber dem war nicht so“, bedauert Padberg.

Äußerung über Hitler

Wie Pfarrer Franz Steffensmeier in die Oelinghauser Heide kam: Er war bis 1942 Pfarrvikar in Lügde (Kreis Lippe). Bei einem Besuch einer Lügder Familie sah er ein Hitler-Bild an der Wand hängen. Die Familie bemerkte seinen kritischen Blick und fragte nach. „Der kann euch auch nicht mehr erlösen“, antwortete Steffensmeier. Diese Äußerung wurde der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) weitergeleitet.

Zum Gedenken an seinem Tode veranstaltet die Oelinghauser Schützenbruderschaft eine Andacht in der Klosterkirche. (v.l.) Bernhard Padberg, Michael Roggenland, Martin Rademacher, Franz Kannengießer, Vikar Dominik Niemiec, Friedhelm Hennecke. Foto: Achim Benke

Zahlreiche Verhöre folgten und eine Verurteilung zu neun Monaten Haft. Dort musste er niedrige Arbeiten verrichten und Tüten kleben. Durch kleine Zuwendungen an das Wachpersonal konnte die Familie Steffensmeier ihm Geschenke und Vergünstigungen überbringen. Nach dem Gefängnisaufenthalt musste der Pfarrer als „politisch unsicherer Kandidat“ aus der Schusslinie genommen werden.

So versetzte der Bischof ihn in die Oelinghauser Heide. Die Pfarrstelle war frei und man kannte seine Vorgeschichte nicht. Er gewann schnell das Vertrauen und hohen Ansehen der Bürger von Holzen und Heide. Des Weiteren hatte er guten Kontakt zu den Zwangsarbeitern auf dem Gutshof und kümmerte sich um sie. Er organisierte weiterhin die „Polenmesse“, die von seinem Vorgänger eingeführt wurde. Noch heute ist er den älteren Bewohner in sehr guter Erinnerung.