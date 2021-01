Oeventrop: Bewohner retten sich bei Wohnungsbrand ins Freie

Oeventrop. Ein Wohnungsbrand in Oeventrop lässt am Samstag die Feuerwehr Arnsberg ausrücken. Die Bewohner retteten sich ins Freie.

Die Feuerwehr Arnsberg wurde am Samstagmittag zu einem Küchenbrand nach Oeventrop in die Straße „Am Hünenberg“ gerufen. In einem Mehrfamlienhaus war offenbar im Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehreinsatzkräfte nach der Alarmierung am Mittag eintrafen, hatten sich die Bewohner der Haushälfte bereits in Sicherheit ins Freien gebracht. Vorsichtshalber wurden auch die Bewohner der anderen Haushälfte aus ihren Wohnungen gebeten.

Bewohner evakuiert

Nach dem Einsatzende konnte sie zurück ins Haus, während die Bewohner der vom Brand betroffenen Hälfte das Haus nicht mehr betreten dürfen. Sie müssen vorübergehend bei Freunden und Verwandten unterkommen oder werden vom städtischen Ordnungsamt in einer Unterkunft vermittelt.

Der rund zweistündige Einsatz war am Nachmittag beendet. Gegen 15.15 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.

