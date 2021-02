Polizei Oeventrop: Drei Kabeldiebe in alter Klinik erwischt

Oeventrop. Gegen die drei Männer aus Meschede wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine Sicherheitsfirma meldete der Polizei am Freitag gegen 1.15 Uhr verdächtige Personen auf dem Gelände einer ehemaligen Klinik an der Oeventroper Straße. Nach wenigen Minuten war der erste Streifenwagen am Einsatzort.

Dort trafen die Beamten In dem leerstehenden Gebäude auf drei Männer aus Meschede. Diese hatten es vermutlich auf die Elektrokabel des alten Bauwerks abgesehen, denn in einem Rucksack und einer Reisetasche der Männer fanden die Polizisten bereits abmontierte Kabelstränge.

Die drei 33, 32 und 31 Jahre alten Mescheder wurden nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

