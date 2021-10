Oeventrop: Ertappter Ladendieb wehrt sich heftig

Ein 29-jähriger Mann, der von Zivilfahndern der Polizei beim Diebstahl von Zigaretten beobachtet wurde, wehrte sich heftig gegen die Festnahme.

Oeventrop. Ein 29-jähriger Mann wurde am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr durch Zivilkräfte der Polizei bei einem Diebstahl von Zigaretten in einem Oeventroper Geschäft beobachtet. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann aus Georgien so heftig, dass ihm kurzzeitig die Flucht gelang. Doch dann wurde er wieder gefasst, wobei er sich heftig wehrte

Heftige Gegenwehr

Der Mann erlitt eine leichte Gesichtsverletzung, die später von Sanitätern auf der Polizeiwache Arnsberg behandelt wurde. Eine erkennungsdienstliche Behandlung ergab, dass seine, von ihm angegebenen Personalien falsch waren. Der Grund der Angabe falscher Personalien offenbarte sich schnell, denn gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Detmold vor. Der 29jährige wird dem Haftrichter vorgeführt. Weiterhin erwarten den Mann eine Anzeige wegen Diebstahls, sowie Widerstand gegen Polizeibeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg