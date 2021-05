Oeventrop: Hausbewohnerin entdeckt Einbrecher

Oeventrop. In Oeventrop konnte ein entdeckter Einbrecher nach seiner Flucht festgenommen werden. In Sundern wird ein Einbrecher noch gesucht

Von einem Einbrecher überrascht wurde eine Hausbewohnerin an der Oeventroper Straße. Der Mann verschaffte sich am Sonntag, 30. Mai, gegen 19.50 Uhr über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und durchwühlte diverse Schränke. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Bewohnerin in einem anderen Zimmer und wurde durch verdächtige Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam. Nachdem sie ihn ansprach, flüchtete er. Der Täter, ein 32-jähriger Arnsberger, konnte noch im Nahbereich von den eintreffenden Polizeibeamten festgenommen werden.

Geldkassette aus Holzener Kirche gestohlen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 9 Uhr und Freitag 19 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine an die Wand geschraubte Geldkassette im Eingangsbereich der Kirche in Holzen an der Straße „Vorm Lüer“.Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Einbruch in Sunderner Zahnarztpraxis

Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag 18.30 Uhr und Freitag 7.45 Uhr sind laut Polizei bisher unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Sie entwendeten eine Geldkassette.

Einbruch auf Sunderner Sportanlage

Im Zeitraum zwischen dem 21. Mai, 16 Uhr und dem 28. Mai,11.30 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in eine Garage einer Sportanlage in der Straße „Im Schlink“ in Sundern eingebrochen. Die Täter entwendeten eine Arbeitsmaschine.

