Oeventrop: Kita St. Raphael feiert 60-jähriges Bestehen

Oeventrop. Der Kindergarten hat sich im Ortsteil Glösingen zu einer richtigen Institution entwickelt. Ein Blick auf Gestern und Heute

Der katholische Kindergarten St. Raphael gehört seit langer Zeit zum Ortsgeschehen in Oeventrop dazu. Lange ist es her, dass durch die Kirchengemeinde Hl. Familie Oeventrop ein zweiter Kindergarten im Ortsteil Glösingen eröffnet wurde – fast genau 60 Jahre.

Wie heute auch, war schon 1963 die Nachfrage nach Kindergartenplätzen so hoch, dass ein Kindergarten im Ort nicht mehr ausreichte. Die Kinder aus Dinschede und Glösingen hatten zudem einen weiten Weg in den Kindergarten auf dem Oemberg. So entschied die Kirchengemeinde, einen zweiten Kindergarten in Glösingen zu bauen.

Über die Eröffnung steht in der Kirchenchronik: „Am 18.08.1963 konnten wir endlich den neuen Kindergarten in Glösingen einweihen. St. Raphael soll der Beschützer unserer Kinder und des Hauses sein. Die Einweihung hatte kein weltliches Gefolge (...) Eine Ordensschwester konnte uns das Mutterhaus in Hiltrup nicht mehr stellen. Die erste Leiterin wurde Frl. Walburga Hennemann. In den ersten Wochen war der Kindergarten schon überbelegt mit über 90 Kindern.“ (Zitat aus der Kirchenchronik Hl. Familie Oeventrop)

Damals trugen die Mädchen Kleider und Schürzen, die Jungen Lederhosen. Um den Hals hingen Buttertasche und Trinkflasche. Der Weg zum Kindergarten wurde zu Fuß zurückgelegt, denn welche Familie besaß damals schon ein eigenes Auto.

Viele Veränderungen

Seit dieser Zeit hat sich vieles verändert. Die Kita wurde mehrmals umgebaut und vergrößert, die Gruppengröße wurde verkleinert, die Konzepte zur pädagogischen Arbeit veränderten sich. Mittlerweile nehmen 40 Kinder an der Mittagsverpflegung in der Kita teil, nutzen die Ganztagsbetreuung und Infoschreiben werden über eine App an die Familien gesandt. Als neue Themen beschäftigen Partizipation und Nachhaltigkeitsprozesse die pädagogische Arbeit.

Heute besuchen 56 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren die Einrichtung. Sie werden von zehn pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften betreut. St. Raphael ist Familienzentrum im Verbund und Kita als pastoraler Ort. In diesem Jahr wurde die Kita zum Qualitätsmanagement rezertifiziert.

Am 23. September ist es dann soweit. Der kath. Kindergarten St. Raphael feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem großen Fest am Kindergarten. Beginn ist um 14 Uhr mit einem Wortgottesdienst auf dem Spielplatz. Anschließend gibt es Spiel und Spaß für Klein und Groß. Alle, die sich mit dem Kindergarten verbunden fühlen, sind herzlich eingeladen.

