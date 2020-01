Oeventrop/Rumbeck: Basislöschzug mit gutem Personalstand

Der Basislöschzug 3 der Freiwilligen Feuerwehr, bestehend aus Löschzug Oeventrop und Löschgruppe Rumbeck, feierte jetzt mit zahlreichen Gästen das traditionelle Agathafest. Mit Ehrungen und Beförderungen.

Basislöschzugführer Markus Heinemann begrüßte nach einem Gottesdienst in der Rumbecker Schützenhalle die Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung mit ihren Partnern, die Angehörigen der Jugendfeuerwehr sowie zahlreiche Gäste wie die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse Rumbeck/Uentrop und Oeventrop.

Basislöschzugführer Markus Heinemann: „Einen riesigen Dank für eure Leistungen“

Heinemann brachte in seiner Ansprache besonders seine Freude über den soliden Personalbestand sowohl in Oeventrop (50 Einsatzkräfte) als auch in Rumbeck (19 Einsatzkräfte) zum Ausdruck. Der Basislöschzug zählt nun mit Kinder-, Jugendfeuerwehr, Unterstützungseinheit sowie Aktiven und Ehrenabteilung satte 150 Mitglieder.

„Dies ist eine Summe, die stolz macht, einen riesigen Dank für eure Leistungen“, freute sich Heinemann über das Engagement der Wehrleute und der örtlichen Löschzugführer, Oberbrandmeister Christian Rapude (Rumbeck) und Brandinspektor Oliver Pietz (Oeventrop).

„Wir sind die Feuerwehr der Mitte und helfen ohne Ansehen der Person“

Zahlreiche Einsätze hatte der Basislöschzug in 2019 zu meistern, leider waren auch zwei Brände mit insgesamt vier Toten zu beklagen. Und noch kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, rückte der Löschzug Oeventrop zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Scherse aus, um dort den Löschzug Freienohl zu unterstützen.

Der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Bernd Löhr, dankte dem Basislöschzug für die stete Einsatzbereitschaft. Löhr verdeutlichte zudem erneut, dass in der Feuerwehr kein Platz für extreme politische Anschauungen sei, egal aus welcher Richtung: „Wir sind die Feuerwehr der Mitte und helfen ohne Ansehen der Person“.

Im Rahmen der Agathafeier zahlreiche Feuerwehrfrauen und -männer befördert

Anschließend standen Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung: Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Bernd Ortmann, Nils Griese, Oliver Klein, Alexander Reimann, Kevin Schöller und Pascal Wobbe ernannt, die Urkunde zur Oberfeuerwehrfrau erhielt Jana Donner.

Jens Maßeck und Sascha Peetz wurden zu Brandmeistern befördert, Dominik Spielmann ist jetzt Hauptbrandmeister.

NRW-Innenminister Reul ehrt Thomas Sölken und Ralf Kraas

Fachbereichsleiter Helmut Melchert nahm dann die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Für 50 Jahre: Wilfried Klemm, Engelhardt Kraas, Ulrich Pietz und Ulrich Rapude; für 40 Jahre Markus Heinemann und Detlef Flinkerbusch; für 35 Jahre Uwe Geiz und Thomas Schulte sowie für 25 Jahre Thomas Sölken.

Eine besondere Auszeichnung gab es für die beiden Feuerwehrmänner Thomas Sölken und Ralf Kraas, beide wurden von NRW-Innenminister Herbert Reul für ihr über zehnjähriges Engagement beim Unfall-Präventionsprojekt „Crash Kurs NRW“ geehrt.