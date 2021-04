Oeventrop: Stromverteilerkästen werden zu Kunstwerken

Martin Niggemann verschönert einen Stromverteilerkasten in der Oeventroper Wunne.

Oeventrop. Der heimische Künstler Martin Niggemann setzt sich so für die Verschönerung der Ruhrdörfer ein.

Jeder kennt die grauen, oft unansehnlichen Stromverteilerkästen an der Straße. Sie sorgen dafür, dass Strom im Haus ist und dass das World Wide Web zur Verfügung steht. Und sie dienen den Postzustellern zum Teil als Depot für Briefe und kleine Päckchen. Diese Kästen sind also wichtig und notwendig für das alltägliche Leben. Allerdings müssen sie deswegen noch lange nicht so hässlich aussehen. Manche Stromkästen sind beschmiert, beklebt, beschmutzt.

Der Künstler Martin Niggemann nahm sich nun der Aufgabe an, einige Kästen in Oeventrop anzumalen. Vor Ort wurden die in Frage kommenden Kästen der Innogy auf einem Plan markiert und zur Bemalung freigegeben - unter der Voraussetzung, dass die Motive „ethisch, politisch und religiös neutral sein müssen“. Auch „kommerzielle Werbeinhalte“ sind ausgeschlossen.

Zu guter Letzt ist es wegen „der Gefahr von verstärkter Wärmeentwicklung untersagt, die gesamten Kästen tiefschwarz zu bemalen oder Lüftungsauslässe, Schließvorrichtungen und Scharniere zu übermalen“.

Die Kunstwerke senden Alltagsfreude aus und erzählen Oeventroper Geschichten

Martin Niggemann verwandelt aber die Stromkästen in wahre Kunstwerke, die Botschaften von Alltagsfreude aussenden, Geschichten der Oeventroper erzählen und so die Identifikation der Oeventroper mit ihrem Ort stärken:

Auf der „Dinscheder Straße“ hat sich Niggemann für Schulkinder entschieden, die zur Schule gehen. Auf der Straße „Zum Osterfeld“ (Nähe Flugplatz) wählte er ein Motiv, das den Oeventropern oft präsent ist: Heißluftballons. Den 11. Stromverteilerkasten zierte er nun mit einer Fledermaus - Bezug nehmend auf den Fledermausbunker in der Nähe. Weitere Werke werden noch folgen.

Für einen Stromkasten muss Martin Niggemann viel Arbeit investieren

Für einen Stromkasten muss der Künstler mehrere Tage Arbeit investieren. Zunächst wird der Kasten gesäubert und grundiert, anschließend das Motiv aufgemalt. Doch die Arbeit hat sich jetzt schon ausgezahlt: Die künstlerischen, farbenfrohen, kreativen und einzigartigen Stromverteilerkästen stoßen immer wieder auf positives Echo in der Oeventroper Bevölkerung.