Oeventrop: Wichtige Naturpflege und Wandervergnügen

Oeventrop. Das Regionalforstamt Arnsberger Wald und der SGV starten mit Unterstützung der Volksbank Sauerland eine gemeinsame Pflanzaktion.

Der Wald - oder besser das, was vom der Deutschen liebsten Kind nach diversen Stürmen und anhaltender Borkenkäferplage noch übrig ist - ächzt. Riesige Kahlschlagflächen bestimmen statt sattem Dunkelgrün das Bild.

Doch nun haben das Regionalforstamt Arnsberger Wald und der SGV-Hauptverein mit Unterstützung der Volksbank Sauerland eine ganz besondere Wiederaufforstungsaktion gestartet. Nicht nur nach Klimaaspekten, sondern auch unter ästhetischen Gesichtspunkten. Auftakt war am Mittwoch hoch oben auf dem Lattenberg.

Forst und SGV - Partner, die perfekt zusammenpassen

Besprechung vor dem Aktionsstart: Regionalforstamtsleiter Olaf Ikenmeyer (Mitte) erläutert das Vorgehen. Foto: Wolfgang Becker

„Wir wollen mit unserer Aktion Naturpflege und Wandervergnügen zusammenbringen,“ erklärt Olaf Ikenmeyer als Leiter des Regionalforstamtes Arnsberger Wald im Landesbetrieb „Wald und Holz“. Und wie könnte das besser funktionieren, als im Team mit dem großen SGV, für den Naturschutz und Naturpflege von jeher enorme Bedeutung besitzen. Und so haben sich für dieses Vorhaben zwei Partner gefunden, die perfekt zusammenpassen.

Das Projekt ist mit immer neuen Pflanzaktionen auf gut fünf Jahre verteilt. Was unter anderem auch mit der Verfügbarkeit der jeweils vorgesehenen Baumsetzlinge zu tun habe.

Olaf Ikenmeyer: Esskastanien kommen gut mit dem sich veränderndem Klima zurecht

Start war nun im südöstlichen Bereich des Lattenbergs oberhalb von Oeventrop. Und zwar an der sogenannten „Russenhütte“, an der sich drei Hauptwanderwege kreuzen: die „Sauerland Waldroute“, der A 2 und der A 5.

Dort wurden auf einem vom Borkenkäfer in eine „Kalamitätenfläche“ verwandelten Hangstück 12 Esskastanien in den feuchten Waldboden gebracht. Esskastanien, „weil diese relativ schnell wachsen und gut mit dem sich verändernden Klima zurechtkommen. Außerdem werden wir bei Neuanpflanzungen auf den durch Sturm und Käferplage entstandenen Freiflächen ohnehin mehr mit Laubhölzern arbeiten,“ so Forstexperte Ikenmeyer.

Die Neuanpflanzung hat auch einen ästhetischen Aspekt

Die Esskastanien, die nach dem Setzen gegen Wildverbiss gesichert werden, sind in einem weiten Verbund platziert, damit sie sich beim Wachsen - sie werden bis zu 25 Meter hoch - nicht ins Gehege geraten. Aber hier kommt auch der ästhetische Aspekt ins Spiel, den Forst und SGV gemeinsam ausgeklügelt haben. „Der bewusst gewählte weite Abstand der Bäume ermöglicht, dass sie später praktisch eine große gemeinsame Krone bilden,“ erläutert Olaf Ikenmeyer.

„Und das wiederum,“ ergänzt SGV-Hauptgeschäftsführer Christian Schmidt, „erlaubt Wanderfreunden eine Rast unter angenehmem Schatten bei gleichzeitiger wunderschöner Aussicht in die Ferne.“ Was zuvor nicht möglich war, hatte doch der dichte Fichtenbestand bislang jeden Ausblick von diesem schön gelegenen Fleckchen Erde verhindert. „Allerdings,“ sagt Ikenmeyer, „müssten dann später für den kompletten Naturgenuss noch Ruhebänke installiert werden.“

Eine Spende der Volksbank Sauerland ermöglicht die Aktion

Möglich gemacht hat diese vorbildliche und langfristig angelegte Pflanzaktion die Volksbank Sauerland. „Wir haben unsere jährliche Großspende in Höhe von 45.000 Euro diesmal an den SGV-Hauptverein und dessen 25 Abteilungen in unserem Geschäftsgebiet gerichtet,“ so Bank-Sprecher Jörg Werdite, der den ersten Esskastanien-Setzling behutsam in den Waldboden setzen durfte.

Und beim SGV, sagt Christian Schmidt, „waren wir uns schnell einig, die an den Hauptverein gespendete Summe für die Renaturierung von Sturm- und Borkenkäferflächen zu verwenden.“ In Partnerschaft mit dem Regionalforstamt.

