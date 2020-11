Oeventroper Ersthelfer als „Held der Straße“ geehrt

Oeventrop. Marcel Wieseler aus Oeventrop erhält für seinen selbstlosen Einsatz bei einem Verkehrsunfall die Auszeichnung . Was war zuvor passiert?

Am Donnerstag, 6. August 2020, war der 38-jährige Marcel Wieseler auf Montage und auf dem Weg nach Frielendorf in Hessen. Es war gegen 16.30 Uhr, als er einen Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Rüthen im Kreis Soest beobachtete. Ein Autofahrer befuhr aus Rüthen kommend die Bahnhofsstraße in Richtung Kallenhardter Straße. Am Stopp-Schild der Kreuzung hielt dieser ordnungsgemäß an, bemerkte aber zu spät den von rechts kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Nicht gezögert

Wieseler zögerte nicht lange und ging zum Ort des Geschehens, um zu helfen. „Vor mir an der Kreuzung standen noch fünf weitere Autos. „Ich habe nur einen Motorradfahrer durch die Luft fliegen sehen und bin quasi aus dem noch rollenden Auto gestiegen“, so Wieseler. Am Unfallort fand er einen 18-jährigen Motorradfahrer vor und fragte zuerst nach Verletzungen und dem Fahrtziel des jungen Mannes.

Den Helm hatte dieser schon selbst abgesetzt, was eine große Erleichterung für den Helfer war. „Das war meine größte Sorge, dass ich den Helm abnehmen muss. Dabei können schnell Fehler passieren“. Mit der Zeit kamen weitere Helfer hinzu. Einer hatte bereits den Notdienst gerufen, ein weiterer versuchte, die Mutter des Verunfallten zu erreichen.

Wichtige Auszeichnung Marcel Wieseler kommt gebürtig aus Hüsten und wohnt seit zehn Jahren mit seiner Familie in Oeventrop. Der 38-jährige ist gelernter Service-Techniker bei der Firma OSMA-Aufzüge. Die Auszeichnung „Held der Straße“ ist für Wieseler eine schöne Art, Verkehrsteilnehmer für die Bedeutung von Erster Hilfe bei Verkehrsunfällen zu sensibilisieren und eine schöne Anerkennung für selbstlose Einsätze auf der Straße Jeden Monat suchen Goodyear und der AvD mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Marcel Wieseler. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift „Trucker“

Gemeinsam schützten die Helfer den Motorradfahrer vor den Blicken Neugieriger, indem sie einen Kreis um ihn bildeten. Da es am Tag des Unfalls sehr heiß war, ergriff Wieseler besondere Maßnahmen: „Durch die Hitze war der Asphalt sehr heiß, daher bat ich den Fahrer eines Elektrotransporters der Post, seinen Wagen so zu positionieren, dass er dem Verletzten Schatten spendet“.

Bis zum Abtransport beim Verletzten geblieben

Außerdem erkundigte er sich immer wieder nach dem Zustand des Verletzten, bis der Krankenwagen kam. Auch hier konnte der 38-jährige Service-Techniker weiter Hilfe leisten. Er blieb vor Ort, damit dem Verletzten ein bekanntes Gesicht blieb und konnte so die Sanitäter bei ihrer Arbeit unterstützen. Diese brachten den Kradfahrer dann mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus. Ein einschneidendes Erlebnis für den Oeventroper.

Vorher ist Wieseler noch nie in eine solche Situation gekommen, aber er ist sicher, dass er es immer wieder ganz genau so machen würde und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: „Immer hin da! Doof rumstehen gibt es in so einer Situation nicht. Jeder kann auf irgendeine Weise helfen oder zumindest Hilfe suchen oder rufen“.

Erste-Hilfe-Kurse machen Sinn

Nicht nur der Helfer, sondern auch Sanitäter und Polizei waren verärgert über den Verkehr vor Ort. Viele Verkehrsteilnehmer seien einfach weitergefahren. „Einige haben sogar versucht, sich an der Unfallstelle vorbeizuschlängeln“, berichtet Wieseler und ergänzt, dass es wichtig sei, die Menschen für solche Situationen zu sensibilisieren. „Man muss sich einfach vorstellen, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man so einen Unfall erlebt hätte oder wie es wäre, wenn Angehörige dort auf der Straße liegen würden“. Außerdem betont er, wie hilfreich die regelmäßige Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen für ihn war.

Für seinen mutigen und selbstlosen Einsatz erhielt Marcel Wieseler die Auszeichnung „Held der Straße“ (im Monat September) von Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD). Eine Überraschung für den 38-jährigen, über die er sich sehr gefreut hat.