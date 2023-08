Oeventroper fährt 12-Jährige an und verletzt sie schwer

Freienohl/Oeventrop. Ein 84-jähriger Mann aus Oeventrop hat am Freitagnachmittag ein Mädchen angefahren und schwer verletzt.

Ein 84-jähriger Mann aus Oeventrop hat am Freitagnachmittag ein Mädchen angefahren und schwer verletzt. Der Senior war mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Freienohl – aus Oeventrop kommend – unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle „Rümmecke“trat ein 12-jähriges Mädchen aus Meschede hinter einem in der Bushaltestelle wartenden Bus auf die Fahrbahn. Sie wurde von dem 84-Jährigen zu spät gesehen und von seinem Pkw erfasst.

Beim Zusammenstoß erlitt das Mädchen schwere Verletzungen und wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Fachkommissariat Verkehr durchgeführt.

