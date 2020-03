Vier Stürme in kurzer Abfolge mit umgestürzten und angeknackten Bäumen lassen die Anwohner des Oeventroper Hasenackerswegs direkt am Waldrand im Fallbereich der dort noch verbliebenen Fichten mit bangen Blicken in die Zukunft schauen.

„Wir fürchten um unser Leben und um unsere Häuser,“ sagt deren Sprecher Thomas Röttger. Deshalb fordern sie den Waldbesitzer auf, einen Sicherheitsstreifen zu schaffen - durch das Fällen der hausnahen Bäume. Doch dieser sieht dafür, gestützt auf Gutachten, keine zwingende Notwendigkeit, will aber den Anwohnern dennoch entgegenkommen.

Die Anwohner sehen eklatante Gefahrenlage für Mensch und Haus

Im Hasenackerweg ganz oben am Hang im Ortsteil Dinschede herrscht Alarmstimmung: Immer neue Stürme – mal heftig, mal weniger heftig – haben dort viele Bäume rasiert. Die Anrainer sehen daher, so Thomas Röttger, eine ganz eklatante Gefahrenlage für Mensch und Haus.

Bis 2019, schildert Röttger, sei der Hang oberhalb des Hasenackerwegs noch dicht bewaldet und Sturmgeschehen überhaupt kein Problem gewesen. „Doch dann ist der Borkenkäfer gekommen.“ Folge: Der Waldbesitzer musste den befallenen Baumbestand – und damit den Großteil des Waldes – fällen, um weitere Schäden einzugrenzen.

„Stürme schlagen jetzt mit voller Wucht auf den Restbestand“

Der Hasenackerweg direkt am Waldrand hoch oben in Dinschede. Foto: Achim Gieseke

„Doch nun,“ sagt Anwohner Ralf Frigge, „schlagen Stürme und Sturmböen ungebremst und mit voller Wucht auf den Restbestand am Straßenrand.“ Etwa zehn Meter von den dortigen Häusern entfernt.

Und erst am 29. Februar, ergänzt Röttger, seien beim Sturm „Charlotte“ wieder viele Bäume entwurzelt worden und auf den dortigen öffentlichen Panoramawanderweg in Verlängerung des Hasenackerwegs gestürzt.

Frigge: „Meine Frau und Tochter sind da nur fünf Minuten vorher unterwegs gewesen.“

„Tickende Zeitbombe“

„Es ist für uns nur noch eine Frage der Zeit,“ fasst Röttger für die anderen Betroffenen zusammen, „wann diese tickende Zeitbombe angesichts der zunehmenden Sturmhäufigkeit explodiert und die Bäume auf die Häuser stürzen. Damit besteht Lebensgefahr.“

Hasenacker-Anwohner fordern einen Schutzstreifen

Deshalb haben die Anwohner des eigentlich idyllisch daherkommenden Hasenackerwegs den Waldbesitzer per Unterschriftenliste dazu aufgefordert, durch das Abholzen der Bäume, die sich in Fallweite der zehn betroffenen Häuser befinden, einen 20 Meter tiefen Schutzstreifen zu schaffen.

„Denn bei jedem Sturm schiebt sich der Bereich der entwurzelten Bäume näher an uns heran,“ so Röttger. Was besonders die älteren Anwohner verängstige.

Waldbesitzer: Gutachter raten von einem Schutzstreifen ab

Waldbesitzer Engelhardt Kraas dagegen ist sich keiner Schuld bewusst, „dass ich hier falsch gehandelt habe“. Er habe vielmehr unverzüglich zwei Gutachter eingeschaltet und auch die Forstbehörde über das Vorgehen um Rat gefragt. Ergebnis: „Man hat mir dringend davon abgeraten, einen solchen Streifen zu schaffen.“

Denn komme der Rand weg, so die Auffassung der Experten, sei der gesamte Waldbestand gefährdet. „Und damit wird die Gefahr sogar noch gefördert.“ Außerdem, so der Waldbesitzer weiter, sei er dann auch zur Wiederaufforstung verpflichtet. In anderen Worten: In einigen Jahren komme das Problem erneut auf den Tisch.

Baumbestand am Wendehammer und Schadbäume werden gefällt

Natürlich, sagt Kraas, könne er die Sorgen der Anwohner verstehen. „Deshalb werde ich, sobald die erforderlichen Maschinen frei sind, das Baum-Dreieck am Wendehammer am Ende des Hasenackerwegs wegnehmen.“

Selbstverständlich ebenso alle schadhaften und bereits von Stürmen angeknackten Bäume. „Zudem wird der Baumbestand regelmäßig kontrolliert.“

Waldbesitzer bittet um Verständnis auch für seine Lage

Sturm „Charlotte“ hat zugeschlagen und diese Fichten auf den Panoramaweg in Verlängerung des Hasenackerweges geworfen. Foto: Achim Gieseke

Allerdings bittet der Waldbesitzer auch darum, seine Lage zu verstehen:

„Der Wald, und damit auch der Bereich am Hasenackerweg, ist ein wirtschaftlich sehr wichtiges Standbein für uns. Aber derzeit sind aufgrund von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfer die Holzpreise total im Keller. Man findet überhaupt keine Abnehmer mehr.“

Anwohner erwägen auch Prozess

Doch die Anwohner wollen in Sachen Schutzstreifen nicht nachgeben. Thomas Röttger: „Wir werden nicht locker lassen. Passiert da nichts, werden wir einen Prozess anstreben.“

Aber noch setzt man auf eine einvernehmliche Einigung.