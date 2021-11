Offene Gärten: Stadt Arnsberg zieht sehr positive Bilanz

Arnsberg. Trotz coronabedingter Auflagen ist die Besucher-Resonanz auf die Aktion 2021 überwältigend.

Die Stadt Arnsberg zieht Bilanz: „Die Vielfalt der Gärten in der Region hat sich in diesem Jahr wieder im Rahmen der Aktion ,Offene Gärten im Ruhrbogen’ präsentiert.“

Mehrere hundert Menschen seien in den verschiedensten Gärten zu Gast gewesen, die an drei Sonntagen und an einem Samstagabend zwischen Juli und September in Arnsberg, Balve, Fröndenberg/Ruhr, Hemer, Iserlohn, Menden Neuenrade, Sundern und Wickede ihre Pforten geöffnet hatten. „Trotz Corona-Auflagen war die Aktion ein voller Erfolg – deshalb geht sie im Jahr 2022 in die nächste Runde,“ teilt die Stadtverwaltung mit.

Gartenbesitzerinnen und -besitzer können sich ab Dezember für 2022 anmelden

Gartenbesitzerinnen und -besitzer können sich voraussichtlich ab Dezember online unter www.gaerten-imruhrbogen.de zur Teilnahme in 2022 anmelden. Aber nicht nur die Online-Anmeldung soll auf der Website neu angeboten werden. Geplant seien außerdem Rückblicke auf die vergangenen Aktionen und Hinweise für Werbetreibende, die sich ebenfalls wieder beteiligen können.

„Die Resonanz war trotz einiger coronabedingter Sicherheitsauflagen überwältigend“

„Die Resonanz war in diesem Jahr trotz einiger coronabedingter Sicherheitsauflagen überwältigend. Deshalb bedanken wir uns vom Organisationsteam einerseits ausdrücklich bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die sich vorbildlich an alle Regeln gehalten haben. Andererseits geht unser großer Dank an die Gartenbesitzerinnen und -besitzer, die das Angebot in dieser Form erst mit Leben gefüllt haben“, betont Klaus Fröhlich vom „Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit“ der Stadt Arnsberg.

Die Offenen Gärten im Ruhrbogen wurden zudem ermöglicht durch die Unterstützung der Sparkassen in der Region sowie die Werbeanzeigen von Unternehmen und Dienstleistern.

